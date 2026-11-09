Por los delitos de tortura, uso de menores para cometer delitos, ocultamiento de pruebas y soborno en actuación penal, deberán responder en juicio cinco personas señaladas de participar en el crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del exdirector de la Policía Nacional, general (r) William Rincón.

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En la formulación del escrito de acusación por el segundo proceso penal que se adelanta por estos hechos, el fiscal del caso señaló que existió una planeación y división de tareas entre Andrés Camlo Sotelo, Catherine Andrea Sotelo Torres, Yeimy Tatana Vega, Solanggie Trujillo Devia y Juan Sebastián Ávila Ochoa.

Esto con el fin de engañar al joven y garantizar que fuera “hasta una vivienda” en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá.

Para esto, los hermanos Sotelo planearon la creación de dos perfiles falsos en la red social Instagram y le dieron instrucciones a dos menores de edad para que le enviaran varios mensajes a Juan Felipe para concretar un encuentro.

“Desde ese perfil, el 15 de noviembre, la menor MJST le envió un saludo a Juan Felipe Rincón Morales, quien respondió el 20 del mismo mes y desde entonces continuaron las conversaciones. El 21 de noviembre, MJST, como usuaria (...) le escribió a Juan Felipe que había una mujer que le podía gustar y le envió fotos del adolescente SVBR”, describió el fiscal.

“Al día siguiente, aquella le indicó a Juan Felipe que esa persona le había hablado de él, que le pareció lindo, y le envió el usuario de Instagram (...) correspondiente a la adolescente de iniciales SVBR de 16 años. Después, la usuaria (...) inició una conversación con Juan Felipe y de forma insistente le pidió que la visitara en el barrio Quiroga, pero él se negó”, añadió el fiscal en la lectura de la acusación.

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Tres días después, y “siguiendo instrucciones de Katherine Andrea Sotelo Torres”, la joven SVBR acordó acordó se con Juan Felipe Rincón Morales en un centro comercial en el noroccidente de Bogotá.

Para ese momento, el plan para llevar como fuera al joven hasta el barrio Quiroga ya estaba en marcha. Prueba de esto es el mensaje en el que se le da la dirección exacta para que la recogiera personalmente, dirección que correspondía a la de una de las implicadas en el plan.

“Él le envió un carro de plataforma para que se trasladara. Luego de encontrarse en el Centro Comercial Titán Plaza, los dos se fueron al apartamento de Juan Felipe y pasaron la noche juntos. En lugar de SVBR, se durmió debido a la previa ingesta de estupefacientes. Al día siguiente, Juan Felipe salió en su moto con SVBR para llevarla al barrio Quiroga, pero primero pasaron a la vivienda del funcionario de la Policía Nacional Sergio Felipe Rico Rueda, conductor del vehículo de protección asignado a Juan Felipe, en el que finalmente los movilizara”, detalló el fiscal.

En el camino, la joven le informó a una persona que iban con un agente de la Policía, hecho que motivó a que se cambiara el plan. Por lo que los hermanos Sotelo y sus amigos acordaron esperar al joven en el parque del barrio Quiroga.

“Optaron por enfrentar a Juan Felipe en el parque del sector. Cuando Juan Felipe llegó al lugar, fue abordado por Katherine Andrea Zotelo Torres, quien lo recriminó por ser un violador y comenzó a golpearlo. Momento en el que se unieron a la agresión Andrés Camilo Zotelo Torres, Jamie Tatiana Vega López, Juan Sebastián Ávila Ochoa y Solanggie Trujillo, quienes le propinaron puños y cachetadas, además de golpes con palos, un tambo y la cacha luna de un arma traumática, al tiempo que le gritaban violador o pedófilo”, aclaró el fiscal.

“Producto de los golpes, Juan Felipe sufrió lesiones contundentes y abrasivas en cabeza, espalda y extremidades superiores e inferiores, hemorragia subaracnoidea parietal y frontal, hematomas subcraneales y epicraneales, además de hematomas en planos musculares del antebrazo izquierdo. Al tiempo que era agredido, una persona sin identificar accionó un arma de fuego, impactó en la humanidad de Juan Felipe y le generó heridas que lo llevaron de inmediato a la muerte”, concluyó la acusación.

Los representantes de las víctimas acreditadas, es decir, los padres de Juan Felipe, pidieron que se tuviera en cuenta la gravedad de la conducta de los procesados, quienes buscaron desde el primer minuto hacer el mayor daño posible.