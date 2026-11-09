JEP imputa por violencia sexual a Fabián Ramírez y otros 10 excomandantes de las Farc

Once excomandantes de las Farc fueron llamados a imputación de cargos por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por hechos relacionados con violencia sexual.

Esta es la historia de la amnistía por parte de la JEP a alias Solís Almeida, uno de los más sanguinarios cabecillas de las Farc

La Sala de Reconocimiento de Verdad, encargada de la investigación, les imputó también cargos relacionados con homicidio, violación, tortura, desplazamiento forzado y tratos crueles.

Las acciones fueron ejecutadas por los bloques Sur, Oriental, Noroccidental, Occidental, y el Conjunto Comando Central de las Farc.

Estas conductas, señala la investigación, afectaron especialmente a mujeres, niñas, adolescentes y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.

Los exjefes guerrilleros fueron vinculados por la JEP a un proceso penal por casos de esclavitud sexual, violencia de género y persecución contra civiles. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz

La imputación se construyó después de escuchar los relatos de 743 víctimas acreditadas. 573 de ellas son mujeres, incluidas 18 trans; 81 son hombres, de los cuales seis son trans. 272 personas eran niñas o niños cuando ocurrieron los hechos.

De 2.222 procesos por violencia sexual y de género atribuidas a las Farc-EP registrados en la justicia ordinaria, el 91 % no llegó a juicio y el 78% no superó las etapas iniciales de investigación.

Por estos hechos fueron citados a imputación Fabián Ramírez Cabrera, conocido como Fabián Ramírez, quien fue comandante del Bloque Sur y del Frente 14 de las Farc.

Por comer panela sin permiso, estar desmoralizados o intentar contactar a sus familias, las Farc fusilaron a menores de edad

Así como Floresmiro Burbano, alias Martín Corena, exjefe de los frentes 2 y 47. Élmer Caviedes, alias Albeiro Córdoba, Bertulio Caicedo Garzón, alias Alberto Pitufo, quien hizo parte del Estado Mayor del Frente 27, y Jaime Vásquez Calderón, conocido como Arquímedes, quien fue responsable de la llamada “oficina de quejas y reclamos de las Farc” en el municipio de Vista Hermosa, en el Meta, durante la zona de distensión.

Mientras que del Bloque Noroccidental fueron citados a imputación Luis Óscar Úsuga Restrepo, quien fue conocido como Isaías Trujillo, excomandante del Frente 34. Además de Ovidio Antonio Mesa Ospina, quien fue conocido como Anderson o Carranza, excomandante de los frentes Aurelio Rodríguez y 36.

Deisy Guanaro le aseguró a SEMANA que ratificará ante la JEP sus denuncias contra la excongresista Sandra Ramírez por reclutamiento de menores en las Farc: “Nos hizo desfilar ante el Secretariado”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/SVQ1xxOHVq — Revista Semana (@RevistaSemana) November 4, 2026

En cuanto al Comando Conjunto Central, los imputados son Luis Eduardo Rayo, quien fue conocido como Marlon, excomandante del Frente 21, y Gustavo Bocanegra Ortegón, quien fue conocido como Donald, encargado de la organización política y de masas del mismo frente.

Del Comando Conjunto de Occidente o Bloque Occidental los imputados son Jair Enrique Acosta Cuantindioy, quien fue conocido como Javier Guzmán o Chugo, exintegrante del Estado Mayor del Frente 29, y Reinel Natalio García Mojica, quien fue conocido como Ricardo el Pija, excomandante de la Columna Móvil Jacobo Arenas.

“Ninguno de los comparecientes imputados había estado en la cárcel por estos crímenes”, señaló la JEP.

En la citación, la Sala examinó las posiciones de mando, las funciones desempeñadas y la participación de los comparecientes para determinar su responsabilidad individual en los crímenes investigados y, debido a ello, fueron seleccionados como máximos responsables por su liderazgo regional o participación determinante.

Para la Sala, estos excomandantes fueron responsables por no prevenir, investigar ni castigar a sus subalternos, quienes cometieron los crímenes directamente. Otros, por su parte, son autores directos. La Sala también encontró que la mayoría de los autores materiales murieron en la guerra.