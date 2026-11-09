Alerta en Atlántico por 72 mujeres asesinadas en 2026: tres crímenes ocurrieron en menos de 24 horas en Soledad

Los crímenes contra las mujeres no cesan en el departamento del Atlántico. El Movimiento Amplio Social de Mujeres del Atlántico denunció que son 72 las víctimas que se han registrado en lo que va de este 2026, una cifra que les preocupa en gran manera.

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La organización que lucha por los derechos de las mujeres en esta zona del Caribe colombiano denunció que en el municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla, tres mujeres fueron asesinadas en menos de 24 horas, entre ellas una madre y su hija.

“Lo escribimos con dolor e impotencia. 72 mujeres han sido asesinadas este año en el Atlántico, sin que nadie escuchara su grito, sin que el Estado llegara a tiempo, sin que la sociedad se detuviera a mirar. Solo en Soledad, en menos de 24 horas, mataron a 3: una madre y su hija en Los Cusules, y otra mujer más. Son 72 familias rotas”, señaló el movimiento.

Asimismo, aseguraron que las familias de las víctimas siguen esperando las investigaciones de las autoridades judiciales, que se encuentran bastante demoradas.

“Detrás de cada una quedó una madre que no duerme, unos hijos que preguntan por qué, una familia rota que llora en silencio mientras hace el duelo en un país que normaliza la muerte”, manifestaron.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. Foto: Zona Cero - Cortesía.

También denunciaron que las mujeres del Atlántico estarían siendo instrumentalizadas por peligrosas organizaciones ilegales. “No es solo feminicidio, es abandono: nos falta empatía, nos falta justicia, nos falta humanidad para entender que cuando matan a una mujer, nos matan un pedazo a todas. No es solo violencia intrafamiliar. En la guerra territorial de bandas criminales, el cuerpo de la mujer es usado como botín de guerra y mensaje de terror”, advirtieron las organizaciones.

En medio de esta grave situación, el Movimiento Social Amplio de Mujeres del Atlántico le hizo un llamado al presidente Abelardo De La Espriella para que ayude a reglamentar, financiar e implementar las disposiciones sobre emergencia por violencia de género contempladas en el artículo 344 de la Ley 2294 de 2023.

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“La emergencia por violencia de género ya existe en la ley: Ley 2294 de 2023, art. 344. El Congreso ya la declaró y esa misma ley aclara que NO es estado de excepción. Quienes la ignoran son las instituciones, no la gente: los movimientos sociales, la población civil y, desde lo político, ya se ha pedido su aplicación. Son las instituciones las que no la reglamentan ni la aplican”, indicaron.

El pronunciamiento también estuvo dirigido al gobernador del Atlántico, a quien solicitaron adoptar medidas departamentales, gestionar recursos y convocar un Consejo de Seguridad Departamental enfocado específicamente en las violencias basadas en género.

“No pedimos estado de excepción ni militarización. Pedimos que se cumpla una ley que existe desde 2023. Sin vida, no hay salud mental. Sin justicia, no hay paz”, concluyó el Movimiento Amplio Social de Mujeres del Atlántico.

El comunicado finalizó con un llamado a las autoridades para que adopten acciones concretas frente a los asesinatos de mujeres en el departamento, bajo la consigna “Ni una más en Atlántico”.