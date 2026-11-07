Barranquilla, en los ojos del continente: Gobierno busca impulsar turismo y economía con la final de la Sudamericana

Barranquilla se prepara para convertirse en el epicentro del fútbol sudamericano el próximo 21 de noviembre, cuando el estadio Metropolitano Roberto Meléndez reciba la gran final de la Copa Conmebol Sudamericana.

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Ante la expectativa por la llegada de aficionados internacionales, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció una estrategia para fortalecer la conectividad aérea y aprovechar el acontecimiento deportivo como una oportunidad para impulsar el turismo y la economía regional.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, acompañó la presentación de esta operación junto al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y representantes de Avianca.

Boca Juniors, de Argentina, y Atlético Mineiro, de Brasil, jugarán la final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla. Foto: Foto: Alejandro Char / Diseño: El País.

“Cada gran evento internacional que llega a Colombia es una oportunidad para mostrarle al mundo lo que somos y todo lo que tenemos para ofrecer. El fútbol convoca a miles de personas, pero también abre las puertas del país al turismo, al comercio, a la inversión y al empleo. Queremos que quienes lleguen a Barranquilla para vivir esta final descubran también a Colombia como un destino para regresar, conocer y disfrutar. Esa es nuestra apuesta: convertir la atención que despierta el deporte en oportunidades reales de crecimiento y bienestar para los colombianos”, afirmó el ministro Mauricio Gómez Amín.

La operación anunciada por Avianca contempla vuelos especiales sin escalas entre Buenos Aires y Barranquilla los días 19 y 20 de noviembre, para facilitar el desplazamiento de los aficionados que asistirán a la final.

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Adicionalmente, la compañía dispondrá de aeronaves Boeing 787 Dreamliner, con capacidad para 291 pasajeros, en la ruta Buenos Aires-Bogotá-Buenos Aires los días 19, 22 y 23 de noviembre.

La operación será complementada con seis vuelos adicionales entre Bogotá y Barranquilla, programados para los días 20 y 22 de noviembre, que reforzarán las más de 200 frecuencias semanales que Avianca ya ofrece entre ambas ciudades.

Estas medidas amplían las alternativas de conexión para los viajeros y fortalecen la capacidad de Barranquilla para recibir visitantes nacionales e internacionales durante uno de los acontecimientos deportivos más importantes del calendario continental.

El recinto contará con más de 60.000 sillas y espacios para enaltecer, tanto al Junior, como a la 'tricolor'. Foto: Tomado de X @OutOfContextAm5

La ciudad, reconocida por su tradición futbolística, su Carnaval, su oferta gastronómica y su riqueza cultural, tendrá una nueva oportunidad para mostrar sus atractivos ante miles de visitantes y millones de espectadores que seguirán la final desde diferentes países.

El anuncio de Avianca tiene, además, un significado especial: la aerolínea nació en Barranquilla y hoy conecta a Colombia con numerosos destinos internacionales. Actualmente, ofrece 70 vuelos semanales desde Argentina y más de 100 desde Brasil hacia Colombia.