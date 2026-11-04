La Sociedad de Activos Especiales (SAE) comunicó que sus funcionarios recuperaron dos inmuebles que, presuntamente, eran ocupados de manera irregular en el sector Villa Country, en el norte de Barranquilla, y que estarían relacionados con procesos de extinción de dominio vinculados al clan Torres.

Sin dar mayores detalles del expediente, la SAE indicó que la diligencia se realizó en ejercicio de las funciones de la Policía Administrativa de la sociedad y que contó con el acompañamiento de la Personería Distrital de Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Alcaldía Distrital y la Fuerza Pública.

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Roy Andrés Royet Casij, director de la Territorial Caribe de la SAE, manifestó que el objetivo de este operativo fue reincorporar los inmuebles al inventario de la entidad para continuar con los procesos de administración y comercialización establecidos por la Constitución.

“Esta diligencia se llevó a cabo con el objeto de garantizar que estos dos inmuebles vuelvan a nuestro inventario y sean nuevamente objeto de procesos de comercialización a través de los mecanismos de administración que ostenta la Sociedad de Activos Especiales”, dijo el funcionario.

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La entidad agregó que con esta recuperación se avanza en la protección de los bienes bajo su responsabilidad y en su aprovechamiento a través de mecanismos de comercialización que permitan convertir estos activos en oportunidades de inversión y generación de recursos para el país.

“Estas actuaciones también buscan evitar que los bienes vuelvan a ser utilizados de manera irregular y garantizar que cumplan los fines establecidos en el marco de la administración de activos especiales”, concluyó en un comunicado la SAE.

En este edificio se encuentra uno de los inmuebles recuperados por la SAE en Barranquilla. Foto: SAE.

El clan Torres fue un aliado de Gustavo Petro. Según denuncias y versiones de Nicolás Petro, ese grupo patrocinó buena parte de la campaña presidencial en la región Caribe y habría perseguido intereses de contratación en el Ejecutivo.

El líder de la estructura empresarial sería Euclides Torres, a quien Estados Unidos le retiró la visa.