La Sociedad de Activos Especiales (SAE) recuperó 10 inmuebles que presuntamente estaban siendo utilizados para actividades de explotación de oro ilegal en Buriticá, Antioquia.

¿Desfalco al Estado? Este es el millonario predio que la SAE vendió a menos de la mitad del precio, en 24 horas, y de manera presuntamente irregular

Al parecer, estos inmuebles eran usados para apoyo logístico y operativo de estructuras que estaban dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos auríferos. Además, se habían habilitado bocaminas clandestinas para transportar de manera irregular el oro que se extraía.

Las autoridades tenían información sobre estos hechos. Los miembros de la Fuerza Pública acompañaron el operativo en el que participaron el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Esmad, la Personería Municipal y la Alcaldía de Buriticá, que encontraron nueve bocaminas activas.

El vicepresidente operativo de la SAE, Julián Fernández Nogales, afirmó que gracias al trabajo liderado por la directora de la entidad, Diana Bravo Vélez, se logró la recuperación de estos bienes.

“Las inspecciones reportaron presuntas conexiones entre túneles ilegales y desarrollos mineros formales, una situación que representa riesgos para los trabajadores, las comunidades y las autoridades”, aseguró Fernández.

El funcionario dijo que desde que llegaron a la entidad están “poniendo la casa en orden” y que medidas como esta contribuyen a que se les reste poder a las estructuras criminales.

“Estamos trabajando para que los bienes bajo administración de la SAE se gestionen con transparencia, eficiencia y responsabilidad. Así contribuimos a la construcción de la Patria Milagro y a que Colombia recupere el valor a través de la SAE”, expresó.

En las inspecciones también se encontró que habría túneles ilegales que pasan por las minas que están debidamente formalizadas y que operan en la zona.

Desde la SAE hicieron el llamado para el buen uso de los bienes. Foto: karen salamanca-semana

“Esta práctica ha sido denunciada en la zona y estaría relacionada con disputas por el control de la explotación ilícita de oro, que han derivado en enfrentamientos armados, explosiones y otros hechos violentos en la región”, advirtió la SAE.

La situación estaría generando un riesgo para los mineros, las comunidades y las autoridades. De hecho, en el municipio se han registrado hechos violentos en los últimos años por temas relacionados con el control de las rentas derivadas de la explotación ilícita de oro, que a su vez desencadena economías ilícitas y la seguridad en el territorio.

La entidad recalcó que los bienes bajo la administración del Estado deben preservarse y gestionarse de manera responsable y no deben utilizarse para actividades ilegales.

“Resulta fundamental fortalecer la articulación entre las instituciones del Estado para enfrentar las estructuras criminales, proteger a las comunidades y evitar que los recursos naturales sean explotados al margen de la ley”, aseguró.