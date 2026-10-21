Laura Sarabia respondió a Angie Rodríguez por las graves acusaciones que hizo sobre ella y Petro: el expresidente reaccionó

Laura Sarabia respondió a las graves denuncias que hizo en las últimas horas la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, y que se suman a otras que ha venido haciendo en los últimos días.

“No me retracto de ninguna de las denuncias ni declaraciones”: Angie Rodríguez sobre Gustavo Petro

En esta ocasión, Rodríguez se refirió a supuestas fotos y videos que mostrarían la vida de “excesos” del expresidente Gustavo Petro. Incluso, sostuvo que se ven a mujeres “demasiado jóvenes”, por lo que no descarta la presencia de menores de edad, según dijo en entrevista con Daniel Samper Ospina.

La exfuncionaria aseguró, entre otras cosas, que Laura Sarabia tenía en su poder este material y lo habría aprovechado para chantajear al entonces jefe de Estado.

Al respecto, la exembajadora de Colombia en Reino Unido no se quedó callada y, por medio de sus redes sociales, emitió un comunicado en el que desmintió lo dicho por quien fue su compañera en el anterior gobierno. “Hoy hablo como mamá de un niño de cuatro años y como hermana de una niña de 11″, comenzó diciendo.

“Angie Rodríguez ha dicho que yo tendría fotos o videos para presionar al expresidente Gustavo Petro. Lo digo con total claridad: es falso. Nunca he tenido, nunca he visto y nunca he usado ningún material de este tipo”, agregó.

La también exdirectora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) sostuvo que nunca en su vida ha extorsionado a nadie, incluyendo al hoy presidente del Pacto Histórico.

Sarabia también cuestionó que Rodríguez haya callado esto durante varios meses y solo hasta este momento esté hablando. “Pero hay algo más importante que mi nombre. Cuando se habla de niños, no hay espacio para el silencio ni para el cálculo”, apuntó.

“Si alguien vio algo que afecte la dignidad de un menor, la obligación es denunciarlo de inmediato ante la Fiscalía y entregar las pruebas. No esperar meses, no convertirlo en una entrevista”, añadió.

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En ese sentido, la mujer dejó en claro que ningún cargo o salario puede llegar a justificar callar frente a situaciones como esas. “Mañana podría ser mi hijo, mi hermana. Podría ser cualquiera”, escribió.

Por último, la exembajadora cerró diciendo: “Una vez más, le pido a las autoridades que investiguen a fondo, que se llegue a la verdad y que quien tenga pruebas las entregue. Yo estaré a disposición de la justicia para lo que necesite”.

El expresidente Petro reaccionó al comunicado de Sarabia y, al igual que ella, negó completamente que lo dicho por Rodríguez fuera verdad. De hecho, sostuvo que nunca fue chantajeado.

“Mi relación profesional y política, que nace en mi campaña donde la conocí, siempre se ha mantenido hasta el presente. Jamás ha mediado entre Laura y yo alguna acción que tuviera que ver con delito alguno”, escribió en su cuenta de X.

Por el momento, Angie Rodríguez ha afirmado que no se retracta en lo absoluto de lo que ha comentado y sigue en firme con todas las acusaciones que ha hecho en los últimos días.