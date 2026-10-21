Iván Cepeda reconoció “corrupción” en el gobierno de Gustavo Petro: “Tenemos que dar las explicaciones necesarias”

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, reconoció los hechos de corrupción que enlodaron el gobierno del expresidente Gustavo Petro y que tanto le costaron políticamente al Pacto Histórico y a su proyecto de izquierda.

Esto lo dijo Cepeda en una entrevista con la agencia EFE: “Más que la manera como estamos haciendo oposición, para mí el más grave problema que hemos tenido en estos años es la corrupción. Frente a eso debemos responder a la sociedad colombiana”.

Iván Cepeda, excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico. Foto: Catalina Olaya

Ese, añadió el senador, “no es un asunto exclusivo del Pacto Histórico ni de nuestro gobierno, pero sí es una responsabilidad nuestra. En nuestro gobierno se presentaron hechos de corrupción que son, diría, graves. Y frente a eso tenemos que dar la cara. Ya la hemos dado, pero tenemos que dar las explicaciones necesarias”.

Según Cepeda, “eso no quiere decir de ninguna manera que todo escándalo que ha surgido no ha sido manipulado, distorsionado por nuestros adversarios. Muchas de las cosas que se han ido presentando ante la opinión pública han sido de una manera absolutamente tendenciosa y falaz. Eso también hay que decirlo”.

En la entrevista, el senador de izquierda dijo que “hay un problema y no es menor. Y frente a ese problema tenemos, repito, que señalar con claridad que nuestro proyecto no está para eso. Y nuestro futuro será de lucha contra la corrupción, sea cual sea la administración, los tiempos políticos. Hay que desterrar la corrupción”.

En campaña, Cepeda, como candidato presidencial, intensificó su discurso anticorrupción en sus correrías por el país. Lo hizo pese a los grandes escándalos de corrupción que sacudían al gobierno Petro, que lo respaldó, entre ellos, el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el ruido de Papá Pitufo y la infiltración a la campaña presidencial de 2022, entre otros.

Cepeda tiene claro que, durante años, la izquierda ha abanderado el discurso anticorrupción y no podía quedarse atrás.

Gustavo Petro e Iván Cepeda. Foto: Presidencia, Semana

“Nuestra campaña no se fundamenta en mentiras, injurias y calumnias, sino en propuestas programáticas concretas y construidas con la gente. Como lo he venido diciendo a lo largo de esta campaña electoral: en Colombia, uno de los más grandes problemas es la corrupción que impera no solo en el Estado, sino en la sociedad. La gran corrupción nos arrebata el futuro. Y por eso, porque la corrupción es un mal endémico y sistémico en la sociedad colombiana, la propuesta que he presentado, luego de consultarla con muchos movimientos sociales, es la de que creemos el Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo Cepeda en su momento.

Y remató: “Lo digo con claridad: en nuestro segundo gobierno, el combate contra la corrupción será implacable. Venga de donde venga y caiga quien caiga. Vamos a enfrentarnos a las mafias políticas de la corrupción”.