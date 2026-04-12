Iván Cepeda abraza el discurso anticorrupción, pese a los escándalos del Gobierno Petro: “En nuestro segundo gobierno el combate contra la corrupción será implacable”

A menos de dos meses de la primera vuelta presidencial, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, intensificó su discurso anticorrupción en sus correrías por el país. Y lo está haciendo sin referirse específicamente a los grandes escándalos de corrupción que sacuden al gobierno del presidente Gustavo Petro, que lo respalda, entre ellos, el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el ruido de Papá Pitufo y la infiltración a la campaña presidencial de 2022, entre otros.

Cepeda tiene claro que la izquierda —durante años— ha abanderado el discurso anticorrupción y él no puede quedarse atrás.

Este sábado, 11 de abril, cuando el senador del Pacto Histórico llegó hasta Pitalito, Huila, una tierra que, históricamente, ha mostrado afectos con el expresidente Álvaro Uribe, dedicó gran parte de su intervención para hablar de su lucha contra la corrupción.

El candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció sobre la parranda en la cárcel de Itagüí. Foto: Colprensa/Tomada de la página web de Telemedellín

“Nuestra campaña no se fundamenta en mentiras, injurias y calumnias, sino en propuestas programáticas concretas y construidas con la gente. Como lo he venido diciendo a lo largo de esta campaña electoral: en Colombia, uno de los más grandes problemas es la corrupción que impera no solo en el Estado, sino en la sociedad. La gran corrupción nos arrebata el futuro. Y por eso, porque la corrupción es un mal endémico y sistémico en la sociedad colombiana, la propuesta que he presentado, luego de consultarla con muchos movimientos sociales, es la de que creemos el Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo Cepeda, según lo reportó el diario La Nación.

Y siguió: “Lo digo con claridad: en nuestro segundo gobierno, el combate contra la corrupción será implacable. Venga de donde venga y caiga quien caiga. Vamos a enfrentarnos a las mafias políticas de la corrupción”.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: Captura de pantalla video canal de Youtube Iván Cepeda

Cepeda fue más allá en su discurso y habló de la implementación de la Ley Nacional Anticorrupción, que endurecerá las penas y tratará la corrupción como una forma de criminalidad organizada.

“Así como se ha hecho en otros países de nuestro continente, los grandes corruptos no podrán tener casa por cárcel ni beneficios judiciales especiales que burlen la justicia. Se castigará severamente a los jefes de los aparatos de corrupción, pero a la vez se establecerán incentivos para quienes aporten información valiosa que permita desmantelar las organizaciones criminales de la corrupción y de los políticos corruptos”, precisó.

Cepeda no habla de los casos concretos que han sacudido y enlodado al gobierno de Gustavo Petro en materia de corrupción, pero promete enderezar el camino e implementar mano dura.

En Pitalito, también se refirió a la rumba en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Antioquia, donde algunos capos hacen parte de la paz total de Gustavo Petro.

El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Foto: Heidy León

“La fiesta organizada por narcotraficantes debe ser debidamente investigada por las autoridades del mismo centro penitenciario”. No obstante, advirtió que no se puede presentar este hecho como algo inédito en el país, en medio del proceso de diálogo que se adelanta en esa ciudad.

“Los políticos corruptos han hecho fiestas en las cárceles desde hace años y nadie dice nada frente a eso. En las cárceles de Colombia hay salones VIP para los políticos corruptos; eso se va a acabar, señoras y señores. No más hipocresía”, remató.