El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, rompió su silencio frente a lo ocurrido el pasado miércoles, 8 de abril, en la cárcel de Itagüí, donde los capos de las bandas criminales de Medellín armaron parranda.

“De mí no esperen declaraciones contra la paz”: Iván Cepeda por parranda vallenata de capos en la cárcel de Itagüí

“De mí no esperen declaraciones contra la paz”, fueron las primeras palabras que expresó Cepeda al ser abordado por la prensa el pasado viernes, frente a la controversia que se desató por la millonaria fiesta en la cárcel.

Sumado a ello, el candidato presidencial había manifestado que sobre ese tipo de hechos eran las autoridades pertinentes la que debían pronunciarse, tratando de hacer el quite a una reacción más específica sobre el tema.

Este sábado, sin embargo, rompió el silencio y se pronunció a través de un mensaje en su cuenta de X, donde no rechazó lo sucedido al interior del penal y, por el contrario, habló de “hipocresía” de quienes se escandalizan.

“Ahora los amigos y las amigas de toda la vida de los jefes de las “oficinas” y “clanes” están escandalizados por la fiesta en una cárcel. Pero cuando compraron tierras y ordenaron masacres no se escandalizaban", señaló.

“Hipócritas disfrazados de gente honorable”, fue la conclusión del mensaje que publicó a través de sus redes sociales y que sorprende, teniendo en cuenta que no rechazó lo ocurrido con los capos de las bandas criminales.

La fiesta, que contó con la asistencia del reconocido cantante vallenato Nelson Velásquez, fue organizada por señalados capos de los combos delincuenciales de Antioquia, que permanecen en la cárcel de Itagüí.

Al lugar asistieron los principales jefes de las estructuras criminales de Medellín, quienes adelantan negociaciones para su transición a la legalidad bajo la sombrilla de la paz total que adelanta el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que siempre ha contado con el respaldo de Cepeda.