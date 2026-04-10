“De mí no esperen declaraciones contra la paz”: Iván Cepeda por parranda vallenata de capos en la cárcel de Itagüí

En medio de la fuerte polémica que se desató en el país por la parranda vallenata que se registró en la cárcel de Itagüí, se conoció la reacción del candidato presidencial, Iván Cepeda.

Cepeda, al ser abordado por la prensa, expresó que “de mí no esperen declaraciones contra la paz”, haciendo referencia a la controversia que se desató por esa situación en el centro de reclusión.

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De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, la fiesta, que contó con la asistencia de un reconocido cantante vallenato, fue organizada por señalados capos de los combos delincuenciales de Antioquia, que permanecen en la cárcel de Itagüí.

Sumado a ello, el candidato presidencial, Iván Cepeda, manifestó que sobre ese tipo de hechos, son las autoridades pertinentes quienes deben pronunciarse. Además, se logró establecer que al sitio acudieron los principales jefes de las estructuras criminales de Medellín que tratan de negociar su transición a la legalidad bajo la sombrilla de la paz total y, aparentemente, ellos pagaron el polémico evento, violando todas las normas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Esa entidad manifestó que no dio la autorización y que tampoco lo hizo el Gobierno nacional.

Pero las críticas no se han hecho esperar. Fue el caso del concejal de Medellín Andrés Tobón: “Esta es la demostración de la entrega y la renuncia de la justicia por parte del Gobierno de Gustavo Petro, cómo se repite la historia de La Catedral durante el Gobierno Petro. En esta ocasión, cómo se burlan de los habitantes de Medellín permitiendo que los peores cabecillas de estructuras criminales no solo hagan lo que quieran en esa cárcel-hotel, sino que, adicionalmente, crean que están por encima de todos mientras el Gobierno los protege”.

A su turno, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), publicó un comunicado: “Se apertura una investigación disciplinaria a siete funcionarios, quienes estaban de servicio durante la visita. Se ordenó la intervención de los grupos especiales en el pabellón de alta seguridad del establecimiento. Estas medidas buscan esclarecer las causas de la visita al penal del artista en mención, con el fin de actuar de manera contundente ante posibles irregularidades durante el procedimiento de ingreso”.

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Finalmente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se pronunció; lo hizo por medio de su cuenta personal de X: “Queman fusibles, mientras los verdaderos responsables, comenzando por Petro, siguen en sus cargos rendidos ante los criminales”.

Otros sectores políticos esperan que el Inpec tome otras medidas con el objetivo de que no se vuelvan a presentar ese tipo de hechos.