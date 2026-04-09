Se conocen las primeras imágenes y videos de la parranda vallenata que tuvieron los líderes de estructuras criminales de Medellín este miércoles en la cárcel de La Paz de Itagüí. El hecho generó indignación en el país y obligó al Gobierno Petro a suspender la negociación hasta conocer la verdad de lo ocurrido.

En un video al que accedió SEMANA, aportado por el concejal de Medellín Andrés Tobón, se observa a Nelson Velásquez en una tarima interpretando sus clásicos. En un recorrido que hizo el artista en el patio uno, se vieron elementos prohibidos: whisky, aguardiente y alimentos fuera de la minuta de los presos.

Whisky, aguardiente y elementos prohibidos: se conoce video de la parranda vallenata de los delincuentes de Medellín, que negocian la paz total, en la cárcel de Itagüí. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/IEikTZdRVd — Revista Semana (@RevistaSemana) April 9, 2026

Al sitio acudieron los principales jefes de las estructuras criminales de Medellín que tratan de negociar su transición a la legalidad bajo la sombrilla de la paz total y, aparentemente, ellos pagaron el polémico evento, violando todas las normas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Esa entidad aseguró que no dio la autorización y que tampoco lo hizo el Gobierno nacional.

El concejal Tobón rechazó el episodio y acusó al Ejecutivo del acontecimiento: “Esta es la demostración de la entrega y la renuncia de la justicia por parte del Gobierno de Gustavo Petro, cómo se repite la historia de La Catedral durante el Gobierno Petro, en esta ocasión, cómo se burlan de los habitantes de Medellín permitiendo que los peores cabecillas de estructuras criminales no solo hagan lo que quieran en esa cárcel-hotel, sino que, adicionalmente, crean que están por encima de todos mientras el Gobierno los protege”.

Concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de La Paz de Itagüí. Foto: Suministrado a Semana.

El Inpec declaró que removió del cargo a las dos personas que estaban a cargo de la seguridad y control del penal, ubicado en el sur del Valle de Aburrá. Por un lado, al subdirector del establecimiento carcelario que, en ese momento, actuaba como director encargado porque el titular se encontraba de vacaciones. También se confirmó el traslado del comandante de vigilancia.

“Se apertura una investigación disciplinaria a 7 funcionarios, quienes estaban de servicio durante la visita. Se ordenó la intervención de los grupos especiales en el pabellón de alta seguridad del establecimiento. Estas medidas buscan esclarecer las causas de la visita al penal del artista en mención, con el fin de actuar de manera contundente ante posibles irregularidades durante el procedimiento de ingreso”, declaró el Inpec en un comunicado.

Isabel Zuleta, gestora del “tarimazo” entre Petro y criminales, reaccionó así a la parranda vallenata de estos delincuentes en Itagüí

Frente a estos hechos, los delegados del presidente Gustavo Petro en la mesa de negociación de paz tomaron la decisión de suspender los diálogos hasta que se esclarezca lo sucedido: “Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido y, a partir del día de hoy, suspendemos la agenda de interlocución con los voceros de las estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos”.