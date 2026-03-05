Eficiencia energética: empresas en Colombia podrían reducir hasta un 19 % su consumo mediante gestión basada en datos

En el marco del Día Mundial de la Eficiencia Energética, especialistas advierten que uno de los principales retos para las empresas colombianas no se limita a la incorporación de nuevas tecnologías, sino a cambios culturales y de actualización en la forma de gestionar el consumo energético.

Más allá de implementar herramientas, el desafío consiste en comprender qué implica realmente la eficiencia energética y cómo tecnologías como los sistemas de gestión y la inteligencia artificial pueden convertirse en aliados estratégicos. Actualmente, muchas organizaciones todavía asocian la eficiencia con acciones como apagar bombillos o reducir consumos en horarios de baja actividad, cuando en realidad se trata de optimizar sistemas eléctricos, analizar datos y tomar decisiones basadas en información.

En pequeñas y medianas empresas, la eficiencia energética suele abordarse como una forma de ahorro operativo. En grandes compañías, donde la energía puede representar entre el 30 % y el 40 % de los costos operativos, el tema se integra cada vez más a la estrategia corporativa. En sectores industriales intensivos, el impacto se refleja directamente en el precio final de los productos, mientras que en comercio, restaurantes, hoteles y retail, donde el costo energético suele oscilar entre el 5 % y el 7 %, existen oportunidades de mejora asociadas a la falta de medición y seguimiento técnico.

De acuerdo con cifras de XM, en diciembre de 2025 la demanda de energía en Colombia alcanzó los 7.192,68 GWh, lo que representó un crecimiento del 4,03 % frente al mismo mes del año anterior.

“La eficiencia energética no es apagar luces, es entender qué está pasando dentro de la operación de cada empresa. Cuando analizamos los datos correctos, encontramos oportunidades que pueden representar ahorros de hasta el 19 % en consumo. El reto es que las compañías dejen de ver la energía como un gasto fijo y empiecen a gestionarla como una variable estratégica de competitividad”, señaló Yoli Patricia Marín, vicepresidenta de Experiencia del Cliente de Bia Energy.

Según la compañía, las empresas que implementan sistemas de gestión energética basados en datos pueden reducir su consumo entre 4 % y 19 %, dependiendo del nivel de compromiso interno y del tipo de operación. Incluso el control de consumos fuera de horario puede generar ahorros cercanos al 4 %.

Además del impacto en costos, la eficiencia energética también influye en la sostenibilidad corporativa. A través de certificados de energía renovable, las empresas pueden evidenciar su compromiso con el consumo y la generación de energía limpia en el país, así como fortalecer sus programas de responsabilidad social empresarial.

Aunque Colombia avanza en energías renovables y nuevos modelos de generación, persisten desafíos como una infraestructura desigual entre regiones y una gestión energética fragmentada. En este contexto, el llamado en el Día Mundial de la Eficiencia Energética es a medir, analizar y transformar la forma en que se gestiona uno de los costos más relevantes para la competitividad empresarial.