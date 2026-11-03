Smart Fit consolida a Colombia como uno de sus mercados estratégicos en América Latina

La cadena de gimnasios Smart Fit cumple una década de operaciones en Colombia con una red de más de 236 sedes en 63 ciudades y 24 departamentos, una expansión que la compañía atribuye a su apuesta por ampliar el acceso a servicios de acondicionamiento físico.

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Desde su llegada al país en 2016, la empresa pasó de concentrar su presencia en Bogotá, Medellín y Cali a llegar a ciudades intermedias como Valledupar, Armenia, Cúcuta y Pitalito. En 2021 contaba con 130 establecimientos, cifra que aumentó a 224 al cierre de 2025 y superó las 236 sedes en 2026.

La operación colombiana genera más de 2.000 empleos directos. Además, durante el último año, el empleo directo e indirecto vinculado a la compañía creció 39 % frente al periodo anterior, según informó la empresa.

“Queremos seguir ampliando la cobertura en el país, consolidando una red cada vez más robusta que promueva estilos de vida más saludables e integrales”, afirmó Camilo Sarasti, CEO del Clúster Andino de Smart Fit

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La compañía también reporta más de medio millón de afiliados en Colombia. A nivel regional, el Grupo Smart Fit suma más de 2.100 centros y 5,5 millones de afiliados activos en América Latina.

Con esta expansión, la empresa busca consolidar su presencia en el mercado colombiano y ampliar su oferta de entrenamiento más allá de las principales capitales. “Creemos que el bienestar se construye a través de pequeños esfuerzos sostenidos en el tiempo, y que ir a entrenar transforma vidas más allá del físico”, concluyó Sarasti.