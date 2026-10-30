Puerto Colombia transforma sus playas en escenarios de turismo, pesca y deporte: así avanza su apuesta por el desarrollo costero

El litoral de Puerto Colombia empieza a conectar actividades que durante años han convivido alrededor del mar, pero que ahora comparten una infraestructura organizada: la pesca artesanal, la gastronomía, el turismo y el deporte. Con Playa Pescadores y la reciente inauguración de Playa Miramar, la Gobernación del Atlántico impulsa un modelo de desarrollo costero que combina inversión pública y oportunidades económicas para las comunidades locales.

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La apuesta hace parte de la estrategia Atlántico para el Mundo, con la que el departamento apunta a fortalecer su oferta turística. El propósito es que la transformación de las playas no se limite a atraer visitantes, sino que también genere empleo y mejores condiciones para quienes viven cerca al mar.

Uno de los componentes centrales es Playa Pescadores, un proyecto que beneficia a más de 600 pescadores artesanales mediante un esquema de comercialización directa, concebido para reducir la intermediación y mejorar los ingresos de sus familias.

A esa iniciativa se suma Playa Miramar, cuya transformación estuvo a cargo de Edubar, con una inversión de $25.000 millones provenientes de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La obra comprende 4.130 metros cuadrados de infraestructura y 1,2 kilómetros de malecón entre el Faro de los Sueños y el sector de Pescadores. Según la Gobernación, generó 80 empleos directos y permitió incorporar a decenas de familias porteñas a la economía formal.

“Queremos que Playa Miramar sea un punto de encuentro donde converjan la pesca artesanal, el deporte, la gastronomía y el descanso frente al mar. Cada inversión debe responder a esa visión: facilitar el acceso, organizar los servicios y generar oportunidades reales de bienestar y competitividad para las comunidades”, señaló el gobernador Eduardo Verano.

El gobernador Eduardo Verano de la Rosa ha trabajado con las comunidades de Puerto Colombia para potenciar el progreso del municipio. Foto: Cortesía Gobernación del Atlántico

El surf como parte de la apuesta deportiva

La infraestructura deportiva es uno de los componentes que amplían el alcance de Playa Miramar. La zona habilitada por la Gobernación e Indeportes Atlántico dispone de cinco canchas reglamentarias e iluminadas para fútbol playa, tenis playa y voleibol playa; además se dispusieron módulos biosaludables y áreas de calistenia.

Uno de los espacios más llamativos es el skatepark, diseñado para que los surfistas practiquen maniobras fuera del agua, con la intención de que el deporte se involucre en una infraestructura que busca atender tanto a deportistas de alto rendimiento como a niños y jóvenes de la comunidad.

El entrenamiento en tierra permite practicar movimientos y mejorar la coordinación antes de llevarlos al mar, donde las condiciones cambian según el oleaje y requieren adaptación constante.

Daniel Olmos, uno de los cofundadores de Casa Surf, habló con SEMANA sobre la importancia de estos procesos para los ciudadanos de Puerto Colombia y los entusiastas de las olas.

“Mucha gente ahora tiene los ojos puestos en Puerto Colombia. De parte de la Gobernación hemos tenido uno de los apoyos más grandes y más importantes en los últimos años, con un proyecto llamado Surf para Todos”, precisó.

El objetivo es que cada vez más personas de los barrios marginales de Puerto Colombia se interesen por surfear. En este momento la meta es impactar a 150 niños.

Adicionalmente, destacó que Puerto Colombia y sus nuevas generaciones han tenido una enorme transformación. Ahora es muy frecuente observar a la gente caminando con tablas por el municipio, negocios especializados en este deporte y, sobre todo, niños que sueñan con ser campeones de surf.

Olmos detalló que Puerto Colombia es un lugar que está situado en el mapa estratégicamente para aprender a surfear, porque su marea no es fuerte, su fondo es de arena y el agua es cálida. Características que también lo hacen muy atractivo para los turistas aficionados a este deporte.

Daniel Olmos surfeando. Foto: Cortesía Daniel Olmos

Otro atractivo del municipio es la plazoleta cultural, donde se encuentra La nadadora, una escultura de la artista plástica Elsa Marina Losada, conocida como Elmar. La obra rinde homenaje a la resiliencia y al esfuerzo cotidiano de las mujeres del Atlántico.

Toda esta infraestructura se complementa con parqueaderos para 270 vehículos, senderos peatonales accesibles, zonas verdes, baños públicos, duchas, enfermería y áreas administrativas. La intención es facilitar la permanencia de deportistas, residentes y turistas en un espacio que reúne distintos usos.

El proyecto forma parte de un circuito turístico que, de acuerdo con el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, conecta el Muelle de 1888, el Mercado del Sazón, Playa Pescadores y Playa Miramar. Mientras que a escala departamental, el reconocimiento de la playa de Salinas del Rey con la certificación Bandera Azul se suma a los esfuerzos por posicionar el litoral del Atlántico como destino turístico.

“Puerto Colombia, desde que se construyó la plaza, el faro y ahora Playa Miramar, ha demostrado que ya pasó de ser un pueblo a una miniciudad. Es un lugar al que ahora muchas personas de Barranquilla quieren venir en los atardeceres. Un sitio en donde se ven buses de hoteles de Santa Marta y Cartagena con excursiones de extranjeros parando para que la gente observe y disfrute de todo el malecón”, concluyó Olmos.