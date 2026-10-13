Tres puntos para hacer ejercicio en Bogotá

De acuerdo con la información compartida, los espacios están ubicados debajo de puentes de la avenida Boyacá con calle 63, la autopista Norte con calle 153 y la avenida Boyacá con calle 127.

La propuesta llama la atención porque aprovecha zonas urbanas para ofrecer alternativas de actividad física en medio de la ciudad.

En lugar de concentrar los equipos deportivos únicamente en parques tradicionales, estos espacios permiten entrenar bajo las estructuras de los puentes.

Gimnasio Avenida Boyacá con calle 63. Foto: Alcaldía de Bogotá

Los escenarios cuentan con barras para hacer dominadas, pesas, máquinas para ejercitar las piernas y áreas destinadas a los estiramientos.

Esta combinación permite hacer diferentes ejercicios de fuerza y acondicionamiento físico.

El gimnasio ubicado bajo el puente de la avenida Boyacá con calle 127 había llamado la atención por su equipamiento.

Este lugar dispone de 35 equipos, entre ellos barras de calistenia y máquinas para trabajar distintos grupos musculares.

Otro de los puntos destacados es el bajo puente de la avenida Boyacá con calle 63, en la localidad de Engativá.

La Alcaldía de Bogotá informó en septiembre de 2026 que allí se habilitó un espacio de 4.300 metros cuadrados con una cancha pública de pádel, gimnasio, parque infantil, baños públicos y zonas de encuentro ciudadano.

Según la Alcaldía de Bogotá, el puente de la calle 153 fue entregado el 6 de agosto de 2026 y cuenta con un gimnasio de calistenia de 421 metros cuadrados, equipado con 28 máquinas, además de 16 biciparqueaderos, jardinería y murales.

La recuperación de estos espacios forma parte de la estrategia distrital Puentes que Unen, orientada a transformar zonas subutilizadas en lugares para el deporte, la recreación y el encuentro de la comunidad.

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Una alternativa para entrenar en la ciudad

Los gimnasios al aire libre pueden representar una opción para quienes buscan incorporar actividad física a su rutina sin tener que acudir a un centro deportivo convencional.

Sin embargo, es importante verificar las condiciones de acceso, los horarios y la disponibilidad de cada instalación antes de desplazarse.

Gimnasio bajo puentes en Bogotá. Foto: Foto bogotá.gov

La apertura de estos espacios busca ampliar las alternativas para practicar deporte y aprovechar zonas de Bogotá que pueden convertirse en puntos de encuentro para la comunidad.

La invitación es a conocer los gimnasios, hacer uso responsable de los equipos y disfrutar de estas opciones para mantenerse activo sin salir de la ciudad.