Del gimnasio a las calles: el 67 % de los bogotanos ya realiza actividades físicas o recreativas al aire libre

El deporte al aire libre se ha convertido en uno de los planes que más espacio gana entre quienes buscan mantenerse activos sin tener necesariamente como objetivo competir o alcanzar un alto rendimiento.

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De acuerdo con datos de la Encuesta de Prácticas Deportivas del IDRD, el 67 % de las personas en Bogotá realiza alguna actividad física o recreativa, entre ellas caminar, correr, montar bicicleta o practicar algún deporte al aire libre.

La transformación también puede observarse en la cantidad y variedad de competencias que se realizan en Colombia. Maratones, triatlones, carreras de montaña, travesías de ciclismo y pruebas de aguas abiertas reúnen tanto a aficionados como a deportistas con mayor experiencia.

Uno de los ejemplos de mayor dimensión es la Media Maratón de Bogotá, que reúne cerca de 42.000 corredores procedentes de más de 40 países.

Media Maratón de Bogotá Foto: Media Maratón de Bogotá

Del ‘running’ a las montañas: deportes que ganan espacio

El running se ha convertido también en una actividad social. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga es frecuente encontrar grupos que salen a correr antes de comenzar la jornada laboral o durante las últimas horas de la tarde.

A esto se suma una oferta creciente de carreras recreativas de 5K y 10K, medias maratones y maratones, que permiten que personas con distintos niveles de preparación encuentren alternativas para participar.

Fuera del asfalto, el senderismo y el trail running también han encontrado terreno en Colombia. Los Cerros Orientales de Bogotá, así como diferentes rutas del Eje Cafetero y Santander, aparecen entre los escenarios donde es posible combinar actividad física, naturaleza y turismo.

Senderismo Foto: Getty Images

El fenómeno se extiende incluso a disciplinas que requieren una preparación más integral. Competencias como el Ironman 70.3 Cartagena y otros triatlones han acercado a más aficionados a entrenamientos que combinan natación, ciclismo y carrera. Al mismo tiempo, actividades como surf, paddleboard y kayak han ganado espacio entre quienes buscan ejercitarse en entornos acuáticos.

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La tecnología también entró a los entrenamientos

Este crecimiento ha estado acompañado por herramientas que permiten conocer con mayor detalle lo que ocurre durante y después del ejercicio. Relojes y dispositivos deportivos pueden medir desde frecuencia cardíaca y pasos hasta variables relacionadas con recuperación, sueño y rendimiento.

Thiago Nadotti, Assistant Marketing Manager de Casio para América Latina, considera que las motivaciones para practicar deporte también se han diversificado.

“Hoy vemos que el deporte hace parte de la rutina de personas con objetivos muy diferentes: algunos entrenan para una competencia y otros simplemente buscan sentirse mejor o disfrutar más del tiempo al aire libre”, señaló.

Más allá de las competencias, el panorama muestra cómo mantenerse en movimiento se incorpora progresivamente a las rutinas de ocio y socialización de las personas, con alternativas que van desde una caminata o una salida en bicicleta hasta prepararse durante meses para enfrentar una competencia.