Casi todos los corredores lo hacen: el error que puede convertir una ruta de montaña en un problema

Correr por senderos, montañas y caminos naturales se ha convertido en una de las actividades favoritas para quienes buscan combinar ejercicio, aventura y contacto con el ambiente que rodea.

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Sin embargo, expertos en trail running (correr en montañas, bosques, senderos) advierten que existe un error frecuente que puede poner en riesgo la seguridad de la persona que corre, y es salir sin una planificación adecuada.

Aunque muchos deportistas se enfocan en la distancia o el desnivel del recorrido, olvidan aspectos básicos como revisar el pronóstico del clima, estudiar la ruta o informar a alguien sobre el trayecto que se realizará.

Esa combinación de descuidos puede terminar en pérdidas, accidentes o situaciones difíciles de resolver en zonas alejadas.

¿Qué tener en cuenta a la hora de hacer running en la montaña? Foto: Getty Images

Antes de comenzar cualquier recorrido, los especialistas recomiendan conocer el terreno, descargar mapas sin conexión y verificar los puntos donde será posible abastecerse de agua.

También sugieren calcular el tiempo aproximado del recorrido para evitar que la noche sorprenda a la persona que corre en medio de la montaña.

Otro hábito importante consiste en llevar el equipo adecuado: zapatos con buen agarre, ropa apropiada para cambios bruscos de temperatura, una chaqueta impermeable, alimentos energéticos y suficiente hidratación hacen parte de los elementos que no deberían faltan durante la salida.

Los expertos también recuerdan que el clima en zonas montañosas puede cambiar en cuestión de minutos. Una jornada con sol puede convertirse rápidamente en lluvia, niebla o fuertes vientos, reduciendo la visibilidad y aumentando el riesgo de caídas o desorientación.

¿Qué se debe saber para hacer trail running? Foto: Getty Images

Además del equipo físico, la preparación de la mente también juega un papel importante. Mantener la calma frente a imprevistos, respetar el ritmo personal y evitar sobreestimar las capacidades propias permite tomar mejores decisiones cuando aparecen obstáculos en el camino.

Otro consejo es respetar los senderos establecidos y cuidar en medio ambiente. Salirse de las rutas señalizadas no solo incrementa las posibilidades de extraviarse, sino que también puede afectar ecosistemas sensibles y causar impactos negativos tanto en la fauna como en la vegetación.

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Aunque el trail running ofrece paisajes únicos y una experiencia diferente frente al asfalto, practicarlo de forma responsable sigue siendo la mejor manera de disfrutar cada recorrido.

La preparación previa, el conocimiento del terreno y la prevención siguen siendo la manera correcta que disfrutar, reducir riesgos y convertir cada salida en una aventura segura, memorable y mucho más gratificante para cualquier runner, sin importar su nivel de experiencia.