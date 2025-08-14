Running y turismo: la novedosa forma de explorar los encantos de Colombia

Colombia es un destino perfecto para hacer turismo deportivo. Según Colombia Travel, en el país se encuentran desde eventos emblemáticos en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, hasta rutas que atraviesan escenarios naturales únicos, donde el running se convierte en una forma auténtica de explorar la diversidad del país.

Media Maratón de Bogotá

La Media Maratón de Bogotá es una de las carreras atléticas más importantes de Colombia y una excusa perfecta para explorar y descubrir los encantos de la capital. El recorrido de esta carrera atraviesa calles llenas de historia, zonas modernas y espacios verdes como el Simón Bolívar.

“Ya sea que participes en los 21 kilómetros o en los 10 kilómetros, esta carrera te permite vivir la ciudad, sintiendo su altitud, su gente y su energía urbana en cada paso”, destacó el portal.

La Media Maratón de Bogotá es una de las carreras atléticas más importantes de Colombia y una excusa perfecta para explorar y descubrir los encantos de la capital. | Foto: Media Maratón de Bogotá

Media Maratón Cali

Esta carrera pasa por los lugares más emblemáticos de la sucursal del cielo. Este evento ofrece tres diferentes categorías: 42 km para quienes asumen el reto completo, 15 km como desafío intermedio y 4,2 kilómetros para principiantes o para disfrutar en familia. “Se vive como una verdadera fiesta deportiva, con música, animación y alegría caleña en cada tramo. Participar en esta maratón es una forma única de contemplar la ciudad desde otro ángulo”, agregó Colombia Travel.

Esta carrera pasa por los lugares más emblemáticos de la sucursal del cielo. | Foto: Alcaldía de Cali

Media Maratón Medellín

La carrera de la capital antioqueña invita a los turistas a descubrir “la ciudad de la eterna primavera”, desde sus montañas y avenidas. Los primeros km pasan por barrios míticos como El Poblado y Laureles, luego recorre por avenidas principales en las que se puede respirar el paisaje urbano de Medellín.

“La carrera ofrece modalidades para todos los niveles y la maratón completa 42K, con recorridos que varían cada año, cuenta con certificaciones internacionales como la de World Athletics y la AIMS (Asociación Internacional de Maratones) lo que la convierte en una carrera avalada a nivel global”, explicó.

La carrera de la capital antioqueña invita a los turistas a descubrir “la Ciudad de la Eterna Primavera”, desde sus montañas y avenidas | Foto: Getty Images

Media Maratón del Mar, Cartagena