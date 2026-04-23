La ciudad colombiana que sigue consolidándose como epicentro de grandes eventos nacionales e internacionales

Cada año, Colombia se convierte en un vibrante escenario de experiencias culturales y musicales que atraen tanto a locales como a viajeros de todas partes. Con una agenda repleta de conciertos y eventos, el país invita a planear escapadas inolvidables en fechas clave, poniendo en el mapa destinos que se transforman en verdaderos epicentros de entretenimiento y cultura.

En este panorama, Medellín se posiciona como uno de los grandes protagonistas. La ciudad, reconocida por su transformación y encanto urbano, destaca por acoger importantes eventos nacionales e internacionales en uno de sus escenarios culturales y deportivos más emblemáticos: el Estadio Atanasio Girardot.

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A este lugar llegará el 25 de abril el artista de música urbana Bryan David Castro Sosa, más conocido como Ryan Castro, como parte de su tour Sendé, marcando un momento fundamental para la economía de la ciudad.

Según la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín y el Sistema de Inteligencia Turística, la llegada masiva de turistas a la ciudad con motivo de su presentación generaría una derrama económica de 6,9 millones de dólares.

“El concierto de Ryan Castro evidencia que la industria del entretenimiento se ha consolidado como un motor clave para Medellín”, precisó Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento de la capital antioqueña en declaraciones citadas por TeleMedellín.

Además, señaló que “este tipo de espectáculos no solo fortalecen el tejido social al reunir a miles de personas alrededor del talento local, sino que posiciona a la ciudad como epicentro del turismo de eventos en América Latina”.

Por otro lado, se destaca que el show que se realizará en el máximo escenario deportivo de los antioqueños, atraerá entre 45.0000 y 50.000 asistentes, incluidos turistas nacionales e internacionales, lo que dinamizará distintos sectores económicos como hotelería, gastronomía y transporte.

Asimismo, fortalece el posicionamiento de la ciudad como uno de los epicentros de entretenimiento imperdibles en el país, consolidando a su vez la llamada economía naranja como motor de desarrollo.

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Con el propósito de brindar una experiencia agradable y segura a quienes llegan a la ciudad para disfrutar este tipo de eventos, para este sábado 25 de abril, el Metro de Medellín estará prestando su servicio con horario extendido durante 24 horas, facilitando la movilidad para disfrutar el show sin complicaciones.

“Con motivo del concierto que se llevará a cabo en Medellín por el artista Ryan Castro, tendremos algunas novedades en la prestación de nuestro servicio comercial”, explicó Jaime Andrés, gerente de Gestión Social y Servicio al Cliente.