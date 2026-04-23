Entre charcos y cascadas: el municipio de Cundinamarca que antes se llamaba ‘Villa de San Roque de Mencipá’

En la Provincia de Rionegro, Cundinamarca, se encuentra un municipio donde la naturaleza se convierte en la protagonista de cada instante. Este lugar, inicialmente bautizado como ‘Villa de San Roque de Mencipá’, fue habitado en su pasado por tribus indígenas que pertenecían a la nación de los Muzos.

Se trata de Paime, un pueblo que alberga fascinantes rincones naturales, donde sus cristalinas fuentes hídricas, la exuberante vegetación y las flores de colores vibrantes crean un escenario perfecto para vivir experiencias únicas e inolvidables.

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Gracias a estas características, sus visitantes puedan crear lazos tan especiales con el entorno que entran en un estado de relajación y conexión profunda con la naturaleza.

Al llegar a este municipio, sus paisajes llenos de vida invitan a detenerse, respirar aire puro y contemplar escenarios naturales que parecen de cuento.

“La emoción de observar estos lugares mágicos nos recuerda la importancia de preservarlos, de proteger su esencia para que continúen siendo destinos inolvidables para quienes buscan conexión, tranquilidad y belleza”, destaca la Alcaldía Municipal en su sitio web.

Río Negro en Paime, Cundinamarca Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Paime, Cundinamarca / API

Entre sus joyas naturales mejor guardadas sobresale el Río Negro, ubicado en la vía que conduce hacia la vereda Las Mercedes, a tan solo 20 minutos del casco urbano. Este hermoso cuerpo de agua en Paime se ha convertido en un espacio ideal de esparcimiento y diversión, donde familias enteras llegan para disfrutar de la tranquilidad y la belleza de su entorno natural.

En este espacio se realizan actividades en las que se sugiere atender todas las instrucciones y directrices de los guías, llevar documentos de identificación y EPS, no realizar maniobras o actividades de riesgo y, en caso de presentar cualquier malestar de salud, abstenerse de asistir para evitar posibles contagios o el agravamiento de su condición.

A estas normas se incluye la importancia de contribuir con la conservación de este tipo de escenarios a través de prácticas responsables como recoger basuras, respetar los espacios de fauna silvestre y a los habitantes del sector.

Laguna Verde, atractivo natural de Paime, Cundinamarca Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Paime, Cundinamarca / API

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Para los amantes de las caminatas, se encuentran otros atractivos como el Cerro Recuipi, en la vereda Recuipi, a unos 35 minutos de la Inspección de Cuatro Caminos, pasando por bellos paisajes entre ellos el sitio llamado Las Ventanas.

Asimismo, existe un sendero ecológico reconocido como una de las principales maravillas ecoturísticas de Paime. El recorrido, de aproximadamente tres kilómetros, conduce hacia la vereda de Ticaba y ofrece una rica y colorida diversidad de plantas, flores y árboles nativos, acompañados por nacimientos de agua, arroyos y quebradas de aguas cristalinas.