Carrera de las Rosas 2026: Barranquilla se moviliza por la detección temprana del cáncer de mama

El cáncer de mama es una de las enfermedades que sigue aquejando a las mujeres en Colombia y el mundo. Ahora, el próximo 26 de abril, la ciudad de Barranquilla será epicentro de la Carrera de las Rosas, un evento deportivo mezclado con un mensaje de prevención para esta enfermedad.

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Este evento lleva más de 11 años siendo liderado por Grupo JAO y Fundación AlmaRosa y este año quiere reunir a más de 30.000 participantes en Barranquilla, Bogotá y Medellín en distancias de 15K, 10K, 5K y 2K.

El Cáncer de Mama es enfermedad que afecta las células del tejido mamario que comienzan a crecer de manera descontrolada, lo que provoca la formación de un tumor, que, de no tratarse, tiene la capacidad de invadir otros órganos. Foto: Getty Images

Lina Hinestroza, fundadora de la Fundación AlmaRosa y sobreviviente de cáncer de mama, dijo que estos eventos lo que buscan es poder crear conciencia entre las mujeres para prevenir desenlaces fatales.

“Cuando una mujer llega a tiempo a un diagnóstico, puede cambiar el rumbo de su historia. Por eso, a través del deporte queremos enviar un mensaje de amor, cuidado y conciencia, invitando a las mujeres a escucharse, conocerse y priorizar su bienestar. El autoexamen y acudir a controles médicos puede marcar la diferencia. Cada paso en esta carrera es también una forma de recordarnos que cuidarnos a tiempo puede salvar vidas”, explicó.

Por su parte, Cristina Martínez y Jorge Andrés Orozco, directores de la carrera, precisaron que siguen apoyando esta causa en varias regiones de Colombia.

“Estamos muy emocionados de vestir de rosa a Barranquilla el próximo 26 de abril y recordarle a cada mujer que hacerse el autoexamen y acudir al médico puede marcar la diferencia. Queremos que cada participante corra con el corazón y con un propósito”, señalaron.

Según organizaciones internacionales de salud, 1 de cada 8 mujeres podría desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. Sin embargo, cuando la enfermedad se detecta de manera temprana, las probabilidades de supervivencia pueden superar el 90 %. Promover hoy la detección temprana significa salvar vidas mañana y permitir que más historias continúen escribiéndose.

Carrera de las Rosas en Barranquilla. Foto: Suministrado a SEMANA.

Brechas en mamografías y diagnóstico temprano agravan el cáncer de mama en Colombia

“Este año, detrás de cada número de los participantes habrá una historia. Algunos correrán por su mamá, por su hermana, una amiga, una esposa, una compañera de trabajo o por otra persona que aman o recuerdan. Muchos llevarán en el pecho el nombre de ese ser querido a quien dedican cada kilómetro, convirtiendo la carrera en un homenaje colectivo lleno de amor, memoria y esperanza”, explicaron los organizadores de este evento.

Asimismo, indicaron que cualquier persona puede participar en este evento que se realizará en la ciudad de Barranquilla.