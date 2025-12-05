Brechas en mamografías y diagnóstico temprano agravan el cáncer de mama en Colombia

¿Por qué Colombia necesita redoblar esfuerzos para atender el cáncer de mama?

DIANA DÍAZ (D.D.): Colombia enfrenta un desafío prioritario en el manejo del cáncer de mama por tres razones fundamentales. Primero, es el tipo de cáncer más prevalente en el país y el que más mortalidad causa entre las mujeres (2). Segundo, aunque el país ha mostrado avances desde la confirmación del diagnóstico hasta el inicio del tratamiento, con un promedio de 23 días, aún no se alcanza la meta consensuada de menos de 15 días (3). Y tercero, la atención en etapas avanzadas puede ser hasta 16 veces más costosa que en etapas tempranas, generando una carga mayor al sistema de salud y elevando los gastos de las familias (4).

En este contexto, el gran desafío es promover el diagnóstico temprano y cerrar las brechas de acceso a mamografías y exámenes diagnósticos anuales, especialmente en las regiones apartadas, donde las mujeres no cuentan con la misma cobertura en tamizaje, detección y seguimiento de la enfermedad.

La recurrencia es uno de los desafíos a los que hay que prestarle mayor atención, ¿cuál es el diagnóstico sobre esta problemática en el país?

D.D.: Primero arranquemos por explicar qué es recurrencia. Cuando hablamos de este concepto nos referimos a que el cáncer de mama reaparece luego de ser resecado o extirpado por cirugía y/o tratamiento. El riesgo de recurrencia o reaparición del cáncer es mayor y está directamente relacionado con el tamaño del tumor -si el cáncer inicial era más grande- o si había compromiso de ganglios linfáticos (5).

Aproximadamente, una de cada tres mujeres diagnosticadas en estadio II y una de cada dos en estadio III pueden recaer (6). En los tumores con receptores hormonales positivos, cerca del 50% de las reapariciones suceden en los primeros 5 años tras el diagnóstico, pero el riesgo puede mantenerse hasta por 20 años (7). Por eso, contar con un diagnóstico temprano que permita suministrar opciones terapéuticas efectivas, no solo contribuye significativamente a mejorar la calidad de vida de los pacientes, sino a disminuir los riesgos de reaparición.

La cobertura es otro de los retos…

D.D.: Tratar a tiempo el cáncer de mama es fundamental no solo para potencialmente curar la enfermedad, sino también para reducir el riesgo de progresión y reaparición que puede impactar gravemente la calidad de vida de las mujeres. Parte de la problemática en la detección temprana se encuentra en la disponibilidad de los servicios de mamografía. A nivel nacional, en los últimos 10 años se ha observado una tasa de prestación promedio de solo 5.4 por cada 10,000 mujeres entre 50 y 69 años (8). Recordemos que, según los lineamientos del Ministerio de Salud las mujeres en este rango de edad sin síntomas deben realizarse la mamografía cada 2 años (9).

Sin embargo, se ha evidenciado que el 23% de las mujeres en este rango de edad deben salir de su ciudad de residencia para acceder a una mamografía (8), lo que refleja una distribución desigual de los servicios a lo largo del territorio y tiene un impacto significativo en el diagnóstico oportuno y el inicio del tratamiento, como ya lo habíamos mencionado.

Los resultados de décadas de investigación muestran que las mujeres que se hacen el examen de rutina tienen más probabilidades de encontrar algún tumor en etapa inicial, disminuyendo las posibilidades de necesitar tratamientos agresivos (10); enfermedades como el cáncer de mama tienen mejor pronóstico si se detectan a tiempo, reduciendo la mortalidad en un 25% (11).

¿Cómo afecta el cáncer de mama la dimensión laboral de las mujeres?

D.D.: Primero hablemos del panorama general, Colombia pierde cerca de 0.1% a 0.2% del PIB anual por causa de esta enfermedad, lo que equivale a cerca de $0.5 billones de dólares al año (12).

Ahora bien, el impacto del cáncer de mama en la productividad femenina también enorme. Las mujeres representan el 42,9 % de la fuerza laboral en Colombia (13). Muchas de estas mujeres trabajan 7 horas con remuneración, pero otras 7 sin remuneración en los hogares (14). Es lógico que, si una mujer se enferma, pierde su capacidad de generar ingresos y, a la vez, el hogar y el ecosistema productivo pierden una figura clave. Pero hay además otros datos relevantes: estudios han demostrado que las pacientes con cáncer de mama pierden su empleo en un 30 % de los casos y 70 % pueden ver reducidos sus salarios o ingresos debido a las incapacidades (15).

¿Cómo se está innovando en el tratamiento y abordaje del cáncer de mama en Colombia?

D.D.: La innovación y la ciencia han transformado profundamente el tratamiento del cáncer. Hoy contamos con terapias dirigidas o de precisión, diseñadas para actuar directamente sobre las células tumorales sin afectar al resto del cuerpo. Estas opciones se enfocan en proteínas específicas presentes en el cáncer de seno que favorecen su crecimiento, propagación y supervivencia, logrando destruir las células enfermas o frenar su desarrollo (16).

Adicionalmente, estas terapias innovadoras no solo reducen la mortalidad, sino que también disminuyen la probabilidad de recaída y mejoran la calidad de vida (16). La tecnología ha permitido, además, personalizar los tratamientos gracias a una mejor comprensión biológica del cáncer. Como mencionaba antes, hoy el tratamiento ya no es generalizado, sino que se adapta a las características de cada paciente, considerando factores genéticos, el estilo de vida y el entorno (17).

