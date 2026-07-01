Advierten que este parque nacional no está habilitado para el ecoturismo: “No reúne requisitos”

Parques Nacionales Naturales de Colombia informó esta semana que el parque Las Hermosas no está habilitado para el desarrollo de actividades de turismo.

“La actualización de las evaluaciones técnicas realizadas bajo los criterios de la Resolución 0531 de 2013 determinaron que el área no reúne requisitos básicos para recibir visitantes sin comprometer la integridad de sus ecosistemas ni la seguridad de las personas”, señaló la entidad.

Actualmente, hay actividades permitidas dentro del parque como acciones de “conservación, restauración, educación ambiental, monitoreo e investigación. Sin embargo, incluso estas últimas se encuentran temporalmente restringidas de acuerdo a alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo de Colombia que advierten sobre condiciones de orden público complejas".

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El parque nacional natural Las Hermosas es un área estratégica para la conectividad ecológica entre el Macizo Colombiano y el Eje Cafetero donde se conservan páramos, bosques alto y subandinos, nacimientos de agua y complejos lagunares.

“Estos ecosistemas son indispensables para la regulación y el abastecimiento hídrico necesarios para el consumo humano y el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias e industriales principalmente en los departamentos del Valle del Cauca y el Tolima”, señaló Parques Nacionales de Colombia.

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Y agregó: “Su relevancia ambiental fue reafirmada por la Sentencia STL 510 de 2021, que reconoce al área como un ecosistema clave para la biodiversidad andina y ordena la implementación de un Plan Especial de Protección, orientado a garantizar su integridad ecológica y la sostenibilidad de sus servicios ecosistémicos”.

Parques Nacionales participará en una de las expediciones oceánicas más ambiciosas del mundo

Por otra parte, Parques Nacionales Naturales de Colombia confirmó recientemente su participación en una expedición científica internacional para explorar las profundidades de la Dorsal de Beata, una cadena montañosa submarina ubicada en el mar Caribe. La misión será realizada a bordo del moderno buque de investigación REV Ocean.

Eva Ramirez-Llodra, directora científica de REV Ocean, destacó que la expedición reúne a destacados científicos marinos de distintas regiones que trabajan en temas fundamentales para comprender y gestionar mejor el océano.

“A lo largo de diez misiones, los equipos investigarán ecosistemas de aguas profundas, hábitats de carbono azul y estrategias para la formación de nuevos científicos. La ciencia es rigurosa, las alianzas se construyen sobre relaciones de largo plazo y los datos generados tendrán aplicaciones prácticas mucho más allá del tiempo que pasemos en el mar”, dijo.

La misión de Colombia y República Dominicana denominada Línea base de mar profundo para la gestión de Áreas Marinas Protegidas binacionales en la ecozona de la Dorsal de Beata se enfocará en sectores definidos de la Dorsal de Beata, ubicados en aguas de ambos países.

“El trabajo iniciará con mapas detallados del fondo marino para reconocer la forma del relieve submarino e identificar, a partir de esas características, hábitats prioritarios y posibles puntos de estudio”, subrayó Parques Nacionales.