Ni Bogotá ni Pasto: este es el pueblo de Colombia donde el termómetro baja hasta los -3 °C

Cuando se habla del clima frío en Colombia, muchas personas suelen pensar de inmediato en Bogotá. Sin embargo, existe un municipio del departamento de Boyacá que le pelea ese reconocimiento y sorprende a los viajeros por sus bajas temperaturas, paisajes de montaña y atractivos naturales.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

Se trata de Cerinza, un destino que cada vez despierta más interés entre quienes buscan experiencias diferentes sin salir del país.

Ubicado a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, Cerinza registra temperaturas que, durante las madrugadas de enero y febrero, pueden descender hasta los 3 grados centígrados.

Aunque no existe un consenso oficial sobre cuál es el pueblo más frío de Colombia, este municipio está entre los principales candidatos debido a su ubicación y condiciones climáticas.

Esta laguna es uno de los atractivos turísticos en este municipio boyacense. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

El clima, lejos de convertirse en un obstáculo, hace parte del encanto del lugar. Sus calles tranquilas, el ambiente típico de los pueblos boyacenses y los paisajes cubiertos por neblina invitan a recorrerlo con ruana, chocolate caliente y muchas ganas de desconectarse del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

¿Qué planes se pueden hacer en Cerinza, Boyacá?

Entre los planes recomendados aparece la caminata al cerro del Calvario o de las Tres Cruces, un mirador natural desde donde es posible apreciar gran parte del municipio y las montañas que lo rodean.

También destacan los recorridos por páramos, lagunas y reservas naturales como El Calvario y el cerro El Tíbet, escenarios ideales para los amantes del senderismo y la fotografía de la naturaleza.

La actividad lechera hace parte de la economía de Cerinza, Boyacá. Foto: NurPhoto via Getty Images

La experiencia también incluye conocer la tradición artesanal del esparto, una fibra vegetal utilizada para fabricar sombreros, bolsos y canastos tejidos a mano por habitantes de la región.

A esto se suman las queserías locales, donde los visitantes pueden probar quesos campesinos, yogures y otros productor elaborados con leche fresca.

El municipio de Boyacá, donde el pan de maíz es una delicia, un destino ideal para los amantes de las artesanías y la naturaleza

Quienes buscan un poco más de adrenalina también encuentran opciones para practicar parapente o paintball, mientras que los interesados en la historia pueden visitar la iglesia de estilo gótico y la capilla colonial de Santa Lucía.

A poco más de tres horas de Bogotá y a media hora de Duitama, Cerinza demuestra que el turismo también puede disfrutarse entre temperaturas bajo cero, paisajes andinos y una tranquilidad que difícilmente se encuentra en otros destinos del país.