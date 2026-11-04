Nuevas reglas para los seguros en Colombia: estas son las propuestas de la URF

La comercialización de seguros en Colombia podría tener cambios regulatorios en aspectos como los canales de distribución, la supervisión y los requisitos para ejercer la intermediación. La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) presentó una hoja de ruta con iniciativas para modernizar el mercado y ampliar el acceso a estos productos.

Auge de vehículos nuevos reta al seguro automotor en Colombia: aseguradoras enfrentan la llegada de eléctricos e híbridos

La propuesta fue expuesta por el director de la entidad, Mario Cruz, durante el VII Congreso Nacional de Intermediarios de Seguros de ACOIS, realizado en Pereira. Las iniciativas fueron identificadas con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los gremios y otros actores de la industria.

Entre los cambios planteados está una mayor transparencia en la contabilización de los gastos de administración y comercialización de los seguros, así como la posibilidad de crear una central única de información que contribuya al desarrollo del mercado.

La hoja de ruta también contempla ampliar los canales de distribución mediante figuras como la corresponsalía, evaluar el licenciamiento de las personas que hacen actividades de intermediación y establecer un esquema de supervisión diferencial para las agencias de seguros de mayor tamaño.

Aseguradoras aceleran pagos por el terremoto: han desembolsado $571.010 millones

Según Cruz, estas iniciativas buscan cualificar la actividad, fortalecer la profesionalización de los intermediarios y mejorar la integridad del sector.

La URF señaló que continuará trabajando con los participantes de la industria para avanzar en estas propuestas, facilitar el acceso a los seguros y acercar la regulación colombiana a los estándares internacionales.