“Se habló desde la presunción y el abuso del supuesto”: así fue el rifirrafe que protagonizaron Carlos Ochoa y periodista de RCN

Hace varias semanas, el periodista y presentador Carlos Ochoa publicó un llamativo video en sus redes sociales en que habló sobre un nuevo programa de entretenimiento que se presentaría en las pantallas del Canal RCN. “Otra vez El Lavadero en RCN, (...) dicen que Iván Charria, el presentador de La Chicharria volvería y estaría encargado de este espacio. Me dicen que ya empezaron a convocar al talento, Juan Villada Palacios ya pasó de Lo Sé Todo a RCN”, indicó Carlos en su cuenta de TikTok.

“Es un proyecto que, supuestamente, estaría en las tardes de los fines de semana y dicen que este programa no solo tendría chismes, sino también, parte de concurso, que le meterían un popurrí y supuestamente, lo pondrían junto a La Red o contra Lo Sé Todo”.

Elenco del Programa El Lavadero RCN Televisión | Foto: Fotograma Canal RCN, programa El Lavadero

Estas afirmaciones no fueron del agrado de Juan Villada Palacios, periodista de entretenimiento que ha pasado por varios medios de comunicación a lo largo de su carrera, pues hace pocas horas compartió un clip en la red social de videos, en el que afirmó que cuando Carlos dio la información “se habló desde la presunción y el abuso del supuesto”, indicando que el nuevo programa de entretenimiento del canal RCN no es precisamente lo que dijo Ochoa por medio de sus contenidos.

“Creería que la peor presunción que se ha hecho de este programa es que sería un programa de chismes, ‘Hola Gente’ no es un programa de chismes, no se hace información personal, íntima, familiar, no se hace polémica, no se hace contenido que perjudique o que vulnere el buen nombre de las personas, ya sean del mundo del entretenimiento”, agregó.

Carlos Ochoa, periodista de entretenimiento. | Foto: Instagram: @carlosochoatv

Juan Villada expresó el nuevo contenido del canal: “nace con la necesidad justamente de mostrar las curiosidades, de los actores y del talento nacional, de las glorias que permanecen y perduran a través de las pantallas del Canal RCN (...) creería que este es el punto más importante por aclarar, este no es un programa de chismes, no va dirigido a la audiencia chismosa”.

Luego de estas afirmaciones, los seguidores de Carlos le enviaron el video, por lo que decidió dejar algunos comentarios dentro de la publicación de Juan, y compartir su punto de vista: “Gracias por ver mi video y por mencionarme. Pero aclaras todo lo que yo dije. ¿Estás tú? Sí señor, ahí estás y es con Charria. Es con Zulma y la Barbie, tal como lo dije, se emite los fines de semana, entonces no entiendo, ¿por qué no es chisme confirmado?”.

SEMANA habló con los periodistas

En conversación con SEMANA, Juan Carlos Villada dio su punto de vista al respecto: “El video nace y lo hago en este momento y no cuando él lo sacó, que fue 1 de agosto, porque no podía hablar del programa por las políticas del canal, pero mi único objetivo es aclarar que no es un programa de chismes, porque ese es el problema, que este personaje dijo que era un programa de chismes cuando no era así, y lo asegura y lo sigue asegurando”.

“Mi objetivo nunca fue ofender a nadie, ni cuestionar el profesionalismo de nadie, ni ignorar el crédito de su contenido y de su trabajo, el cual es completamente respetable, el tema es el abuso de la presunción y de los supuestos porque la audiencia también merece respeto”, afirmó Villada.

Carlos Ochoa es reconocido por revelar los mejores secretos de la televisión colombiana | Foto: Archivo Carlos Ochoa

Por otro lado, Carlos Ochoa le afirmó a SEMANA: “Yo siempre cuento chismes y nunca aseguro nada, precisamente, para evitar problemas, siempre hablo es de chismes de televisión, de telenovelas y nunca me meto en la vida de los famosos, a menos de que ellos quieran contar algunos detalles (...) es muy gracioso porque me meto en este tipo de problemas solo por apoyar la televisión y apoyar los proyectos”.

Agregó que se dio cuenta del video publicado por Juan luego de que sus seguidores le enviaran el contenido por medio de las redes sociales, afirmando que el periodista “subió videos a sus redes diciendo que todo lo que yo había dicho era mentira, que no era verdad, no era chisme confirmado. Me parece triste por si nos atacamos entre nosotros mismos, que somos colegas, es por eso que el entretenimiento no tiene ese respeto en el medio”:

Adicionalmente indicó: “Él se queja porque dice que el programa no era de chismes, obviamente, si tienes a un personaje como Ana Sofía Henao, que la van a tener, como a los de ‘Los Reyes’, no van a preguntarles que qué piensan de la política o del estado actual del país, van a hablar de sus vidas, y poco a poco les van a querer sacar información, eso se llama chisme (...) si el programa no tiene rating van a tener que aumentar ese contenido de espectáculo, que es lo que le gusta a la gente”.