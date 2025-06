Reconocido periodista se despachó en contra de Altafulla por cruda actitud: “Se le subieron los humos, qué tristeza”

Carlos Ochoa se despachó contra Altafulla por cruda actitud

Sin embargo, en los últimos días, Carlos Ochoa, uno de los periodistas de entretenimiento más reconocidos del país, lanzó una fuerte crítica hacia el cantante y ganador , ya que al parecer no le quiere conceder el espacio para entrevistarlo.

Debido a esta situación, Carlos publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en donde habló de lo sucedido y acuso a Altafulla de grandeza por haber obtenido este título, y le recalcó que la fama no es para siempre.

“Se le subieron los humos, no es boss y menos Lightyear. Ay, contenido champagne , ¿Así tratas a los periodistas que tenemos las ganas de entrevistarte? Qué tristeza Altafulla, estos cinco minutos de fama pasan rápido, muy rápido. Cuando necesiten de los periodistas, ya no vamos a estar ahí para ayudarles”, fue lo primero que dijo.

“Qué lástima que en mi tierra, en Medellín, no quieras aceptar que te haga una entrevista . Lastimosamente, después dicen que por qué la prensa habla de las estrellas y de las figuras”, añadió.

View this post on Instagram

“Lastimosamente, el mánager, Carlos Rueda, ni me presta atención, llevo varios días como una semana hablándole, que por favor me ayude a entrevistar a Altafulla, obviamente con toda la decencia, con toda la prudencia y sin nada malo, pero nada, no tiene tiempo para dar una entrevista en este momento de éxito”, afirmó.