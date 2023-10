“Ayúdenme a encontrarla”: Jhonny Rivera, en búsqueda de una pequeña fan para brindarle ayuda económica

Jhonny Rivera es reconocido por ser uno de los cantantes más exitosos de la industria de la música popular en Colombia, pues a lo largo de su carrera ha popularizado una gran cantidad de canciones que, en la actualidad, siguen vigentes en las celebraciones realizadas a nivel nacional e internacional.

Temas como Mujeriego, Te amo en silencio y Mi Decisión acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales, elevando su nivel de popularidad diariamente. Es importante resaltar que este artista es uno de los más queridos por el público, pues constantemente, suele compartir con sus fanáticos en los lugares que visita y mantiene cercanía con sus seguidores en redes sociales.

Jhonny Rivera quiere ayudar a una de sus fans

Este cantante de música popular suele ser muy activo en sus redes sociales, y constantemente comparte contenido dedicado a sus seguidores en el que interactúa con los mismos, respondiendo a sus inquietudes por medio de la sección de comentarios y a través de cortos videos en los que revela detalles de su vida personal y su trayectoria artística.

La reconocida celebridad pereirana acumula más de 3.8 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, en la que divierte a sus fanáticos con regularidad. Sin embargo, en las horas de la mañana del día jueves, 19 de octubre del 2023, Jhonny publicó un video diferente a los que su público está acostumbrado a recibir.

“Este fin de semana canté en Dabeiba, Antioquia, y yo antes de cantar siempre me tomo fotos con la gente, yo estoy en el bus y la gente sube y nos tomamos las fotos. En esas, entró una niña de un aspecto muy humilde, yo le pregunté que cómo estaba, y me dijo su nombre, pero se me olvidó.”, indicó el intérprete de Soy Soltero.

Jhonny reveló que mantuvieron una corta conversación en la que la menor le contó que vivía lejos del lugar del concierto, razón por la cual tuvo que llegar caminando. También le dijo que se dedicaba a vender chicles para poder contribuir en su hogar y comprarle medicinas a su abuela, pues la mujer se enferma de manera constante.

“La niña se fue y yo la llamé, la hice devolver y le regalé una platica, y a mí se me quedó en la mente esa niña (...) Este es el momento en el que yo pienso que le di muy poquita plata y yo digo, hubiera podido ayudarle más y seguramente, le hubiera solucionado, de alguna manera, parte de sus problemas, que serán muchos.”, mencionó preocupado el cantante de música popular.

Resaltó, además, que le llamó la atención el comportamiento de la pequeña, pues a pesar de necesitar ayuda económica, no le mencionó ninguna palabra al respecto y se limitó a tomarse la fotografía junto al artista: “Me impactó que ella no llegó a pedirme dinero, como muchos llegan a pedirme, y eso se vuelve cansón, pero la niña no llegó a pedirme, si yo no le pregunto nada, se toma la fotico y se va”.

Adicionalmente, confesó que le llamó mucho la atención que la pequeña no le hablara del tema en un primer momento y consideró la situación como uno de los momentos más emotivos con sus fanáticos: “La niña simplemente vino y fui yo quien le preguntó, entonces yo digo, no vino a buscar ayuda, me contó porque le pregunté y porque se dio el tema, pero ella vino a rebuscarse la platica para ayudar a su abuela. Esa es la gente de vale la pena ayudar, entonces la quiero encontrar, pero no sé cómo”.

Finalizando el video, le pidió ayuda a sus seguidores para poder encontrar a la niña y brindarle otra ayuda económica con el fin de solventar algunos de sus gastos y contribuir con los gastos de su familia y medicinas necesarias para conservar la salud de su abuela.