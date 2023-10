La millonaria cifra que gastan Jhonny Rivera y Jenny López en su ropa; sus fanáticos quedaron sorprendidos

En primer lugar, cada uno de los artistas respondió cuánto tiempo se demoran arreglándose para una premiación o una celebración importante. Por parte del intérprete de Soy Soltero , indicó toma tan solo cinco minutos, sin embargo, Jenny, su novia de 20 años de edad, afirmó: “Depende, por ejemplo, hoy me demoré como dos horas, pero depende, para un concierto me demoro menos”.

El siguiente interrogante realizado por la periodista tenía el fin de conocer si la pareja considera correcto repetir traje en eventos importantes, como una premiación. Jhonny respondió: “Yo creo que si se vale, yo no estoy repitiendo traje, pero si se vale, porque eso es una cosa que se usa una vez, muy esporádicamente, entonces yo espero por ahí cinco años, y cuando pienso que ya no se van a acordar, me lo pongo”.