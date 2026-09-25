BTG Pactual toma el pulso al nombramiento de Joaquín Gutiérrez en Ecopetrol. ¿Qué efecto puede tener sobre la petrolera?

Este viernes 25 de septiembre, en Santa Marta, se realizará un acto específico para lanzarle al país lo que el gobierno ha llamado “el renacer de Ecopetrol”, en referencia a lo que se espera será una nueva etapa para fortalecer la empresa. Ello, luego de la confirmación del nombramiento de Joaquín Gutiérrez como presidente de la compañía que representa jugosos ingresos para el Estado, pero que había estado envuelta en escándalos que afectaron su gobierno corporativo.

El nombramiento de Gutiérrez ha sido recibido positivamente por varios gremios, pero en el transcurso de los días, desde que se supo que era el candidato más opcionado, no faltaron los mensajes que alegaron que el elegido no tenía la suficiente experiencia en el sector.

BTG Pactual, el banco de inversión más grande de América Latina, a través de su área de estudio de petróleo y gas en Colombia, hizo un análisis que vale la pena tener en cuenta.

Joaquín Gutiérrez, nuevo presidente de Ecopetrol, llega con una misión que fue revelada por Carlos Suárez, directivo de la junta

Se despeja una incertidumbre

Afirma BTG Pactual que “para los inversores, este nombramiento despeja la incertidumbre sobre el liderazgo, pero ofrece poca visibilidad respecto al fondo de la posible transformación de Ecopetrol”.

El interrogante que surge entonces es si el nuevo equipo directivo logrará traducir la agenda de transformación en acciones concretas. Foto: BTG Pactual

Por ello, lo que en adelante generará expectativa es el rosario de nombramientos que deben venir, para que acompañen a Gutiérrez en el desafío que tendrá sobre sus hombros.

El interrogante que surge entonces es si el nuevo equipo directivo logrará traducir la agenda de transformación en acciones concretas, especialmente en los ámbitos de gobernanza, disciplina de capital y eficiencia operativa, señala el análisis de BTG Pactual.

Según afirma el documento, “salvando la brecha de experiencia, el nombramiento de altos ejecutivos cobra protagonismo”. Gutiérrez es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Norte y cuenta con una especialización en gestión sanitaria; su trayectoria profesional abarca los sectores de la salud y el inmobiliario, así como funciones de asesoría. Además, se encargó de dirigir la campaña del presidente Abelardo De la Espriella, con quien mantiene una larga relación profesional.

Joaquín Gutiérrez es el nuevo presidente de Ecopetrol, ¿quién es?

Desde la perspectiva de BTG, “su historial público revela una carencia de experiencia operativa en el sector de petróleo y gas, así como de experiencia en la dirección de una corporación de la envergadura y complejidad de Ecopetrol. Si bien el perfil profesional del nuevo CEO aporta una perspectiva diferente, consideramos que el mercado esperaba un candidato con mayor experiencia técnica en el sector y una trayectoria consolidada liderando grandes corporaciones complejas”.

A ello se suma, según agrega el estudio, que la junta directiva de la petrolera estatal fue renovada y “su experiencia operativa es relativamente limitada en el sector de petróleo y gas”.

Joaquín Gutiérrez, nuevo presidente de Ecopetrol. Foto: Montaje Semana

Énfasis en los nombramientos que vienen

Es por esa razón que BTG Pactual hace énfasis en que “la próxima ronda de nombramientos directivos será decisiva para determinar si Ecopetrol logra reunir la experiencia sectorial y las capacidades de gestión necesarias para transformar sus ambiciones de recuperación en mejoras operativas y financieras tangibles”.

De antemano, el informe del banco de inversión estableció un paralelo con lo sucedido en Brasil con Petrobras, empresa estatal mixta, igual que Ecopetrol. Bajo la administración Bolsonaro, “Petrobras sienta un precedente relevante, aunque imperfecto, para Ecopetrol. Su cambio comenzó bajo Pedro Parente en 2016 y continuó a través de cuatro directores ejecutivos durante la presidencia de Bolsonaro”.

Uno de ellos, Joaquim Silva e Luna, es “probablemente la comparación más cercana”, afirma BTG. Se trató de un general del Ejército que no contaba con una trayectoria previa en el sector de petróleo y gas. No obstante, se rodeó de un equipo ejecutivo compuesto mayoritariamente por personal interno con sólida experiencia operativa y financiera, recuerdan los expertos en el estudio.

Se compensa con el equipo

“La conclusión clave es que la falta de experiencia sectorial de un director ejecutivo puede compensarse parcialmente con un equipo directivo sólido y capaz, siempre que dicho equipo mantenga la disciplina comercial y la autonomía suficiente para ejecutar la estrategia”, señala el documento de BTG Pactual.

Lo cierto es que el resultado que se dio en Petrobras confirma la importancia del equipo. “El desempeño financiero de Petrobras mejoró notablemente entre 2019 y 2022: el Ebitda ajustado se duplicó hasta alcanzar los 66.200 millones de dólares; el beneficio neto llegó a los 36.600 millones de dólares y la deuda neta se redujo un 47 %, situándose en 41.500 millones de dólares”.

Camilo Barco, presidente (E), Francisco Reyes, presidente asamblea, Cristina Toro vicepresidenta corporativa jurídica y secretaria general Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Con una mayor generación de efectivo, la racionalización de la cartera y una asignación de capital más rigurosa, se dio la recuperación, favorecida además por un entorno de precios del petróleo positivos.

Según concluyen los investigadores, “para Ecopetrol, la conclusión clave es que un equipo directivo sólido y una asignación de capital disciplinada pueden generar un valor sustancial para el accionista, incluso con un director ejecutivo externo, aunque la intervención política sigue siendo un riesgo”.

Así las cosas, agregan los expertos, “la próxima prueba clave será el nombramiento de un equipo directivo permanente que cuente con la experiencia en el sector, la disciplina de capital y el conocimiento operativo necesarios para llevar a cabo la transformación”.