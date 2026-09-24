Joaquín Gutiérrez, nuevo presidente de Ecopetrol, llega con una misión que fue revelada por Carlos Suárez, directivo de la junta

Por unanimidad, según confirmó Ecopetrol a través de un comunicado, fue elegido el nuevo presidente de la empresa, Joaquín Gutiérrez, según señaló Carlos Suárez, presidente de la junta de la petrolera y vocero de la misma, quien además habló de una misión en particular.

En su pronunciamiento, luego de terminada la reunión en la que fue ratificado lo que ya venía anunciándose desde el gobierno, Suárez dijo que Gutiérrez tendrá la misión de construir puentes entre las regiones, los inversionistas, los socios, el Estado y las compañías, de manera que Ecopetrol inicie con pie derecho esta nueva etapa.

Suárez mencionó que Gutiérrez es administrador de Empresas con tres especializaciones y amplia trayectoria en distintos sectores productivos del país. Pero, en particular, aseguró que será el timonel

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