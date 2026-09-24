Federación de Cafeteros ajusta precios de la pasilla para blindar ingresos frente a El Niño

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) anunció un ajuste en el precio de compra de la pasilla contenida en el café pergamino, como una medida para proteger los ingresos de los productores afectados por el fenómeno de El Niño.

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El valor reconocido por este tipo de grano pasará de $10.000 a $12.000 por kilogramo, una medida que empezó a regir en las últimas 24 horas y que aplicará para los programas de compra de café de la Federación.

La pasilla no es catalogada como café de primera calidad y, durante el proceso de trilla y clasificación, es separada del café excelso, que corresponde al grano destinado a la exportación. Sin embargo, tiene un mercado importante, principalmente en el interior del país, donde es comercializada para abastecer la industria cafetera local.

Como parte de las medidas para mitigar el impacto climático, la FNC también anunció que reconocerá 30 granos brocados como si se tratara de café excelso. Con esto, la Federación busca generar un mayor alivio económico para las fracciones de café que resulten afectadas por las condiciones climáticas.

El Niño representa una amenaza para 23 departamentos productores de café en el país. Foto: Federación Nacional de Cafeteros

De acuerdo con Germán Bahamón, gerente general de la FNC, el fenómeno de El Niño representa una amenaza que tendrá efectos durante varios meses y alcanzará a los 23 departamentos productores de café.

La Federación señaló que desde el segundo trimestre del año implementó un plan preventivo enfocado en la nutrición del suelo y la protección del ingreso de los caficultores. Dentro de estas acciones, ejecutó al 100 % un plan de fertilización por $40.000 millones, mediante la Protección Anticipada del Ingreso, financiada con recursos del Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPC).

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Bahamón agregó que “La Federación no esperó a que el fenómeno se declarara. Planeamos con el peor escenario de sequía hasta marzo. Desde octubre reforzamos el control de la broca, que se duplicó en 2016. Estaremos muy cerca al caficultor”.

La FNC también indicó que reforzó desde octubre el control de la broca, mientras que la política de Garantía de Compra mantendrá su cobertura para que los caficultores reciban el mejor precio posible por sus cosechas.