Centro Democrático se volvió a reunir para discutir nuevamente la Ley de Rescate Económico: estas son las propuestas

En la mañana de este 12 de noviembre y durante todo el día estuvo reunida toda la bancada del Centro Democrático, junto con el presidente del partido y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, para analizar nuevamente el proyecto de ley de Rescate Económico, con el que el Gobierno buscaría darle un respiro a las finanzas públicas.

En las últimas horas, Uribe se refirió a los resultados de dicho encuentro en el que se analizaron nuevas propuestas.

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“La subcomisión nombrada la semana pasada trajo un informe detallado. Hoy se retroalimentó con reacciones de representantes y senadores y esa subcomisión va a reunirse con el gobierno para ver a detalle esta propuesta”, detalló.

Aseguró que entre las propuestas está simplificar la tributación, no gravar la canasta familiar, proteger a los sectores sociales, proteger a los colombianos de ingresos medios, estimular la inversión, el crecimiento de la economía, reducir el tamaño del Estado con un retén social que no afecte a las madres cabeza de familia, ni a los próximos a jubilarse o las personas con discapacidad.

También se propuso el incentivo al turismo, tras la queja de hoteles por la competencia de la informalidad.