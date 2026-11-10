Congresista del Centro Democrático salió en defensa de Gustavo Petro. Vea lo que pasó

Un gran revuelo político se ha generado en el país por cuenta de los últimos escándalos que rodean a Gustavo Petro y los supuestos favores sexuales que recibía a cambio de contratos en el Estado.

Cada vez se conocen más detalles de lo ocurrido con Deicy Jiménez, la joven que lo denunció, y ella ha ratificado sus acusaciones en contra del exmandatario.

Aunque diferentes sectores políticos, incluso del Pacto Histórico, han pedido que se investigue a fondo lo denunciado por la joven, sorprendentemente, un representante a la Cámara del Centro Democrático salió en defensa de Petro.

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Se trata de Andrés Guerra, un congresista cercano al expresidente Álvaro Uribe, quien a través de sus redes fijó su postura sobre el tema.

“Jamás he hablado de la vida íntima de nadie, es una forma de ver la vida. Esta red de sembradores tiene límites”, dijo.

Agregó: “Acá no todo vale y con todo respeto al que no le guste, lo siento mucho. Me sostengo”.

El pronunciamiento del representante a la Cámara se dio porque ha sido consultado sobre este escándalo de Gustavo Petro y sorpresivamente salió en su defensa.

“Me parece desconcertante de la y lado, que un hombre o una mujer se ponga a grabar para luego mostrar su vida íntima o personal, buscando contenido o un lugar en la historia, estamos como sociedad destrozados en lo básico, estamos en nada”.

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Para el legislador del uribismo “sí existen límites, no todo vale, además no soy nadie para juzgar a Petro ni a nadie en lo íntimo y personal”.

La periodista Darcy Quinn publicó una grabación de una videollamada entre Deicy Jiménez y el expresidente Gustavo Petro, donde se evidencia que se comunica con ella a través de un perfil falso en la red social Facebook.

Andrés Guerra, representante a la Cámara del Centro Democrático. Foto: Samantha Chavez

La grabación de pantalla del celular de Jiménez muestra que Petro le envía mensajes durante la videollamada desde un perfil que lleva el nombre de Andrés Maldonado Beltrán.

“Estás linda”, le dijo el hoy expresidente en el chat, quien luego le pide a Jiménez: “Párate”.

El expresidente luego le escribió a la joven: “Te voy a poner a hacer las cosas que haces”.

Jiménez le dijo que no, a lo que Petro respondió: “¿Por qué a otros sí y a mí no?“.

“No lo voy a hacer. Me da pena”, contestó la joven a través del chat de Facebook.

Petro le dijo: “Bueno, mejor personalmente. Te veo rozagante. Linda”.

Finalmente, Petro y Jiménez se despidieron y, tras colgar la videollamada, el expresidente le escribió: “Chévere. Me hacía falta verte”.

“Ahh, qué lindo”, contestó la joven en el chat con el expresidente, en el que se presenta como Andrés Maldonado Beltrán.

El chat es una prueba de que, en medio del escándalo de los ‘sexocontratos’, el expresidente sí utilizó perfiles falsos en Facebook para comunicarse con mujeres, entre ellas Deicy Jiménez, quien denunció que hubo un intercambio de favores sexuales a cambio de contratos.