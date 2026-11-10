Abelardo De La Espriella compartió publicación que impactó las redes: “Trataban de robarse las elecciones con hackers”

En medio del profundo revuelo que se desató en el país por la captura que realizaron las autoridades de Carlos Oyola, el señalado ‘hacker’ del gobierno de Gustavo Petro.

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El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, realizó una publicación en una de sus redes sociales que generó impacto. Se trata de una historia en su cuenta personal de Instagram.

Desde esa plataforma, el mandatario colombiano compartió una publicación con un fuerte mensaje: “Los petristas gritaban “FRAUDE” mientras trataban de robarse las elecciones con hackers”.

Mensaje que compartió el presidente Abelardo De La Espriella en su cuenta de Instagram Foto: Mensaje que compartió el presidente Abelardo De La Espriella en su cuenta de Instagram

De acuerdo con las investigaciones, el ingeniero Carlos Andrés Oyola Tovar se habría encargado de liderar una red para cambiar los resultados de la segunda vuelta presidencial desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un organismo controlado por el gobierno del expresidente Gustavo Petro, de acuerdo con informes reservados y publicados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

Además, frente al caso puntual de Oyola Tovar, trascendió que es experto en sistemas informáticos. Trabajó en la unidad de trabajo legislativo de Rodrigo Villalba Mosquera, actual gobernador de Huila, y tuvo varios contratos en la Contraloría General de la República entre 2022 y 2023. Luego saltó a la administración de Petro y escaló a la DNI, una entidad que estuvo en manos de exintegrantes del M-19.

Sumado a ello, se expresó que el ingeniero Oyola Tovar fue capturado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. No por su relación y los presuntos hechos irregulares que habría cometido en la DNI, sino por delitos asociados a un aparente fraude en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Se le acusa de posible acceso abusivo informático, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.

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Finalmente, el estratega Carlos Suárez, detrás del éxito de Abelardo De La Espriella para llegar a la Casa de Nariño, publicó en su cuenta personal de X: “Para verdades, el tiempo. Lo vivimos, lo enfrentamos y lo derrotamos: la campaña fue una avalancha de ataques coordinados, premeditados, aleves, mentirosos e ilegales”.

“Con la ardentía del tigre, tecnología, estrategia, fe y el fervor del Pueblo, resistimos y ganamos. No importa lo que inventen, lo único cierto es que salvamos la Patria y seguiremos en la lucha porque la amenaza de los mismos de SIEMPRE no cesa. ¡NO nos van a detener! ¡Firmes por la Patria!”, insistió.