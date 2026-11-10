EL DEBATE

Aseguran en vivo que Petro “va a terminar pidiendo asilo”: “No creo que a Nicaragua ni a Cuba”

El expresidente Gustavo Petro está inmerso en un escándalo por los denominados ‘sexocontratos’.

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Redacción Debate
10 de noviembre de 2026 a las 11:41 a. m.
El expresidente Gustavo Petro, el 1.° de julio de 2026, en Roma (Italia).
El expresidente Gustavo Petro, el 1.° de julio de 2026, en Roma (Italia). Foto: Juan Cano - Presidencia de la República

Pasan los días y siguen apareciendo imágenes, chats y videos en los que se observa al expresidente Gustavo Petro junto a Deicy Jiménez, mujer que denunció en SEMANA que el exmandatario le pagó servicios sexuales con contratos en varias entidades del Estado.

En medio de ese escándalo de los ‘sexocontratos’, el senador de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, dijo en El Debate de SEMANA que, así como van las cosas, el expresidente Petro, supuestamente, “va a terminar pidiendo asilo”.

Chats Petro Deicy.
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“El escándalo es tan, tan grande, y siguen saliendo videos, y el diario El Expediente dice que ellos tienen en su poder un video también muy delicado de carácter íntimo, demasiado fuerte. Entonces, ya esto es una bola de nieve y Petro no tiene cómo detenerla. (Para) Petro la única salida es terminar pidiendo asilo”, dijo Rodríguez.

A continuación, la entrevista completa de Deicy Jiménez en SEMANA:

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El congresista Rodríguez mencionó también en El Debate de SEMANA los países a los que Petro acudiría para pedir asilo. Entre esos no están Cuba ni Nicaragua.

En México, en Rusia, en China, en Irán. No creo que a Nicaragua ni a Cuba, pero va a terminar pidiendo asilo. Entonces, que no se vuele, que el Congreso no vaya a ser el cómplice, que mis compañeros senadores no vayan a terminar ayudando. Si el tipo es inocente, pues que muestre con pruebas que es inocente y que salga del país cuantas veces quiera, pero que demuestre con pruebas. Y, si es cierto, que no se vaya a terminar volando, porque nos van a cobrar a nosotros los congresistas lo que no hagamos para que el tipo no se vuele”, agregó el senador.

El pasado 25 de octubre, una vez Deicy Jímenez habló en SEMANA, el expresidente Petro aseguró que “jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales”.

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“Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante. Ayudar a mujeres pobres, madres cabeza de hogar y que realizan trabajo sexual, para que tengan opciones de vida diferentes, como he demostrado en la administración pública mediante programas concretos y financiados, es algo muy distinto a entregar contratos a cambio de relaciones sexuales. Jamás una persona que haya participado en esos programas públicos podrá decir que yo he hecho algo semejante”, dijo el expresidente a través de un comunicado que compartió en X.