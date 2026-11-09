¿Uribe ve a Petro candidato a la Alcaldía de Bogotá? “Jaguar, león o abejita”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista, el exmandatario fue consultado por las elecciones a las alcaldías y gobernaciones de Colombia, que tendrán lugar el 31 de octubre de 2027.

A Uribe se le consultó, de forma directa, a quién piensa apoyar, por ejemplo, con miras a la Alcaldía de Bogotá. Cuando se le consultó si él veía al expresidente Gustavo Petro aspirando de nuevo para ser alcalde de los capitalinos, el jefe natural del Centro Democrático respondió: “Todo puede ser. Lo importante no es pensar si él se va a lanzar o no. Lo importante es crear condiciones para que la opinión pública acompañe un candidato de visión democrática para Bogotá”.

“El riesgo de tener un Gustavo Petro de alcalde de Bogotá sí es alto”

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“Una vez dije en la Universidad de Miami: ‘¿Quién va a ser el candidato?’ Y eso está grabado. Dije: ‘Todavía no ha aparecido el tigre ni la tigresa’. Y al año y medio o 2 años apareció el tigre (Abelardo De La Espriella)“, explicó el exmandatario.

“Ahora no hay jaguar para la alcaldía de Bogotá. Esperemos a ver quién va a ser un jaguar, o un león o una abejita trabajadora, una abejita laboriosa. Vamos a esperar a ver la qué se les ocurre, vamos a esperar a mis compañeros qué se les ocurre. A propósito, le pido a todos los compañeros del Centro Democrático que nos ayuden del 21 al 25 de noviembre las convenciones. No dejemos acabar este partido. Este partido es muy importante para Colombia. A mí me decía Don Marcel Grenier, el dueño de Radio Caracas Televisión, que fue el primer medio cerrado por Chávez, me decía: ‘Ese equilibrio de ustedes es lo mejor del continente. Seguridad, pero con valor democrático’ Inversión privada fuerte, pero con política social profunda y Estado pequeño. Ese equilibrio es muy importante”, puntualizó sobre el particular.

Vea la entrevista completa a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia:

El 31 de octubre de 2027 tendrán lugar elecciones en Colombia. En esa oportunidad, se elegirán los alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles del país. Es allí donde suena el nombre de Gustavo Petro para aspirar a ser, de nuevo, alcalde de los capitalinos.

Cabe anotar que Bogotá es la única ciudad que cuenta con segunda vuelta, de ser necesario. En las elecciones pasadas, el hoy alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ganó con suficiente ventaja para evitar que la contienda llegara a una segunda vuelta. En aquella oportunidad, el segundo lugar fue para Juan Daniel Oviedo, quien posteriormente fue la fórmula vicepresidencial de la excandidata y exsenadora Paloma Valencia. El tercer lugar fue para Gustavo Bolívar, libretista, excongresista y una de las personas más cercanas a Petro.

Por eso, no deja de sonar la posibilidad de que sea el mismo Petro quien postule su nombre para ganar la Alcaldía de Bogotá en 2027.