Primicia: ponencia en la Corte buscaría pasar el caso Uribe de la Fiscalía al Congreso

Este lunes, 9 de noviembre, a las 9:00 a. m., los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional programaron una sala extraordinaria para resolver el conflicto de jurisdicciones que se armó entre la Fiscalía y la Comisión de Acusación, por la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro, La Granja y la muerte del líder Jesús María Valle.

SEMANA conoció en primicia que la ponencia presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, ponente en este conflicto de competencias, buscaría pasar el expediente de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia a la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso de la República.

Corte Constitucional se prepara para resolver conflicto de competencias en el caso Uribe

Esa ponencia tiene que pasar por discusión de la Sala Plena, integrada por Paola Meneses, actual presidenta de la Corporación, Vladimir Fernández, Carlos Camargo, Héctor Carvajal, Lina Escobar, Juan Carlos Cortés, Natalia Ángel Cabo, Miguel Polo Rosero e Ibáñez Najar, quien presentó la ponencia de este caso, que ha generado toda una controversia política.

El origen de esa polémica inició después de que cinco congresistas del Pacto Histórico en dicha Comisión de la Cámara, específicamente David Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, Jorge Bastidas y Gabriel Becerra, votaran a favor de una proposición, impulsada por el Centro Democrático y Cambio Radical, para reclamar a la Fiscalía dicho expediente.

La defensa del exmandatario, liderada por el abogado Jaime Granados, argumentó esa petición alegando que el delito de concierto para delinquir agravado es permanente y, según fallos judiciales en Colombia, se extendió hasta el año 2003 con la actividad criminal del Bloque Metro de las Autodefensas, periodo en el que Uribe ya era presidente de Colombia.

Hay que recordar que el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estuvo relacionado con las masacres de La Granja y El Aro, y el homicidio del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle justo en el periodo en que Uribe estuvo al frente de la Gobernación de Antioquia.

Sin embargo, horas antes de que la Corte Constitucional discuta el futuro de ese conflicto de competencias, los integrantes del Pacto Histórico que votaron a favor de la proposición que pide a la Fiscalía el expediente Uribe emitieron un comunicado en el que sustentaron jurídicamente por qué esa entidad sí tiene competencia para seguir investigando al exmandatario.

Los integrantes del partido liderado por el expresidente Petro sustentaron que la jurisprudencia ha establecido que el fuero de altos funcionarios “no es un privilegio personal, sino una salvaguarda constitucional”. Señalaron que la Constitución establece “límites temporales expresos al fuero” y destacaron que la “Fiscalía tiene una mayor capacidad institucional para responder en un plazo razonable a las exigencias (…) en torno a los graves hechos”.

Los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional tendrán sobre la mesa todos estos argumentos que ha expuesto el Pacto Histórico, la defensa del expresidente Uribe y el Centro Democrático para definir cuál será la suerte de la ponencia que presentó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, la cual buscaría pasar el expediente de la Fiscalía a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.