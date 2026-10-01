Comisión de Acusación traslada a la Corte expediente contra Uribe para resolver conflicto

La Corte Constitucional ya tiene el expediente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el expresidente Uribe por las masacres de El Aro y La Granja, y la muerte del líder social Jesús María Ovalle, para resolver el conflicto de competencias que surgió con la Fiscalía General de la Nación.

Los documentos sobre ese proceso llegaron varios días después de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, integrante de la Corte, ordenara a esa comisión del Congreso trasladar todo el expediente que reposa contra el exmandatario en esos casos.

Comisión de Acusación tenía congelado conflicto de competencias del caso Uribe en la Corte Constitucional. ¿Por qué?

El proceso para resolver el conflicto de competencias en esas investigaciones estuvo detenido por varios días, después de la demora de la Comisión de Acusación para enviar el informe completo de las investigaciones que adelanta por esos hechos.

La Comisión de la Cámara de Representantes le envió un documento a la Corte Constitucional, en el que notificó el traslado de todo el expediente como respuesta a la petición que esta formuló el 21 de septiembre de este año, cuando pidió copia íntegra de todos los soportes documentales y demás piezas que permitan resolver el conflicto de competencias.

El conflicto que deberá resolver la Corte

Ese debate jurídico también ha generado una controversia política sobre quién debe investigar al expresidente Uribe: la Comisión de Acusación o la Fiscalía.

La situación inició cuando la Comisión le pidió a la Fiscalía General que le remitiera todo ese proceso por las masacres y la muerte de Valle, teniendo en cuenta su fuero presidencial. Sin embargo, los hechos ocurrieron cuando era gobernador de Antioquia.

Por esa situación, la Fiscalía rechazó la petición del Congreso y trasladó la solicitud a la Corte Constitucional para que se encargue de resolver el conflicto de competencias que surgió en este proceso contra el exmandatario.

El caso llegó por reparto al despacho del magistrado Ibáñez Najar, quien resolverá el conflicto de competencias entre la Fiscalía y la Cámara de Representantes frente a este proceso contra el exmandatario.