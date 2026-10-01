JEP cita como testigo a Timochenko en el juicio por “Farcpolítica” contra el excongresista Luis Almario Rojas

Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko), excomandante de las Farc, fue citado como testigo por parte de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el juicio que se adelanta contra el excongresista Luis Almario Rojas.

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El exrepresentante a la Cámara fue vinculado por su presunta alianza con la guerrilla de las Farc en un plan de persecución contra el denominado ‘turbayismo’ en Caquetá.

Entre los testimonios citados se encuentran los de los excomandantes guerrilleros Milton de Jesús Toncel Redondo y Fabián Ramírez Cabrera.

El excongresista Luis Almario Rojas enfrenta un juicio en la JEP por vínculos con las Farc. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Además, están Rubén Darío Montoya, José Ezequiel Huegia Cruz, Omar Olaya Estupiñán, Eduardo Ocasiones Llanos, William Wilches Sánchez, Alberto Luna Ocasiones y Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote.

Almario Rojas fue acusado por su presunta participación en el asesinato del entonces gobernador de Caquetá, Jesús Ángel González Arias, en 1996, y en la masacre de la familia Tubay Cote, en 2000.

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Rojas es el primer excongresista vinculado al caso de la ‘Farcpolítica’ en la JEP.

También fueron incorporados documentos relacionados con el Secretariado de las Farc, el Bloque Sur, el Comando Conjunto Camilo Torres y la estructura de la Columna Móvil Teófilo Forero, así como documentos provenientes de actuaciones adelantadas previamente por la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia.

El excongresista Luis Almario Rojas fue vinculado al caso de la ‘Farcpolítica’. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

La Sección ordenó que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) ponga a disposición de la Subsección que adelantará este juicio a las personas que hayan elaborado, coordinado o tengan conocimiento directo de los diferentes tomos del Informe Génesis de la Fiscalía, con el fin de que declaren sobre su metodología y resultados.

En la acusación se señala que en este caso existió una coautoría del crimen de lesa humanidad de persecución, mediante asesinatos, traslados forzosos y privaciones graves de la libertad.

Durante las versiones voluntarias realizadas en 2021, Almario Rojas negó su participación en los hechos y sostuvo su inocencia.