Después de un extenso juicio, la Fiscalía General pidió que se emita un fallo condenatorio contra el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo.

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Esto tras considerar que se demostró, más allá de toda duda razonable, la participación de Caicedo en la celebración irregular de millonarios contratos cuyo objetivo era el “embellecimiento” de la ciudad.

Esto, mediante lo que se denominó en el papel la “Red de Parques de la Equidad y la Alegría”, que tenía como finalidad la construcción y recuperación de espacios públicos y zonas verdes para las familias en las tres localidades de la capital del Magdalena.

“El señor Caicedo Omar desatendió (...) los requisitos legales esenciales para la contratación estatal en cuanto a que su condición de alcalde suscribió y modificó la contratación que buscaba el embellecimiento y restauración de Santa Marta”, indicó el fiscal en sus alegatos de conclusión.

Los hechos, inicialmente se presentaron en el año 2015 cuando Caicedo era el alcalde. Sin embargo, se extendieron después de que fue elegido gobernador del Magdalena.

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“Ampliando el objeto (del contrato) de cinco a 16 parques y aumentando el presupuesto de $6 mil millones a 19 mil millones de pesos sin ninguna justificación técnica”, resaltó el delegado del ente investigador.

Esta situación, que que calificada como “inviable” por el fiscal, generó millonarios sobrecostos y daños al patrimonio público.

Caicedo, abogado de profesión y con experiencia en el sector público, sabía -enfatizó el fiscal- que estaba incurriendo en una conducta contraria al Derecho, las normas y la contratación.

Pese a esto, avaló la adición del contrato pese a que no existían planos ni estudios técnicos.

Por esto, pidió que sea condenado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La primera condena contra Caicedo

En mayo pasado, en fallo de primera instancia, Carlos Caicedo fue sentenciado a diez años de prisión por su responsabilidad en la celebración irregular de los contratatos para la adecuación y el mejoramiento de puestos de salud en el departamento del Magdalena.

El exmandatario fue hallado culpable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

“(se) demostró en juicio que el entonces alcalde intervino en la estructuración de un contrato suscrito el 20 de agosto de 2014 entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y una empresa privada por 6.532 millones de pesos”, indicó la Fiscalía General en dicha oportunidad.

En la actualidad, Carlos Caicedo se encuentra fuera del país, situación que ha generado un reclamo por parte de las víctimas reconocidas en los procesos penales.