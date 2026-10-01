Septiembre fue el mes menos violento de los últimos 50 años en Medellín: homicidios redujeron un 79 %

Medellín cerró septiembre de 2026 con 5 homicidios, frente a 24 en el mismo periodo de 2025, una reducción del 79 %, resultado que convierte a este en el mes menos violento de los últimos 50 años, de acuerdo con la comparación histórica manejada por la Administración Distrital.

En lo corrido del año, la ciudad registra 183 homicidios frente a 249 en 2025, es decir, 66 casos menos y una reducción acumulada del 27 %. La disminución se refleja especialmente en comunas como Manrique (-57 %), Laureles-Estadio (-61 %), La América (-67 %), Villa Hermosa (-47 %), San Javier (44 %) y Altavista (-100 %).

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Además, Medellín suma 148 días sin homicidios, frente a 117 en 2025, con una tasa acumulada de 6,9 homicidios por cada 100.000 habitantes y una proyección de cierre de 9,24. Esta disminución también se evidencia en los principales contextos y modalidades de violencia: los homicidios asociados a convivencia disminuyeron un 43 %; los relacionados con estructuras criminales, un 35 %; los asociados a hurtos, un 38 %; y los cometidos con arma de fuego bajaron un 38 %, al pasar de 126 a 78 casos.

Redujeron los homicidios en Medellín. Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá/Colprensa.

El resultado representa un cambio significativo frente a la Medellín de comienzos de los años 90, cuando la ciudad alcanzó una tasa de 381 homicidios por cada 100.000 habitantes.

“Desde que el alcalde Federico Gutiérrez nos encomendó la tarea de la seguridad, hace ya 1.000 días, hemos logrado reducir en un 32 % los homicidios. En Medellín este delito no es aceptable. Cada vez tenemos menos asesinatos y, al mismo tiempo, estamos fortaleciendo nuestra capacidad para esclarecer los casos que ocurren. Aquí no hay espacio para la impunidad: quien atente contra la vida tendrá detrás a las autoridades. Lo vamos a identificar, perseguir y llevar ante la justicia”, precisó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa.

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La reducción de los homicidios se extiende por diferentes comunas y corregimientos, con descensos destacados también en San Antonio de Prado (-57 %), El Poblado (-50 %), Guayabal (-29 %) y Popular (-27 %). Este comportamiento coincide con la disminución en los homicidios asociados a estructuras criminales, que pasaron de 84 a 55 casos, y en los relacionados con hurtos, que bajaron de 24 a 15.

La Administración Distrital mantendrá las acciones de prevención, vigilancia, inteligencia, investigación criminal y control territorial para consolidar la reducción de los homicidios, fortalecer su esclarecimiento y llevar ante la justicia a los responsables. El último día de septiembre transcurrió sin homicidios en la ciudad.