En los últimos días, son varios los sectores que se han pronunciado sobre la sanción que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le impuso a Rodrigo Londoño Echeverri, más conocido como alias Timochenko y exintegrante de las extintas Farc EP, por el caso de secuestros.

De hecho, el firmante de paz apareció en unas fotos en las redes sociales mostrando la forma en la que estaba cumpliendo la sanción en Pitalito, Huila, donde estaba trabajando en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

Estas imágenes generaron muchas reacciones; una de ellas fue la de la exsenadora María Fernanda Cabal, quien no dudó en utilizar su cuenta de X para mostrar su indignación.

“¿Poner a Rodrigo Londoño a limpiar parques y cortar leña es la sanción por secuestrar y torturar? ¿Después de más de 21.000 secuestros, eso es lo que la JEP presenta como justicia?“, cuestionó.

La exmilitante del Centro Democrático agregó en su mensaje: “Los victimarios cumplen horario y vuelven a casa. Las víctimas perdieron años de libertad que nadie les va a devolver”.

Por último, concluyó diciendo: “Por eso, digo que la JEP es el tribunal de la impunidad”.