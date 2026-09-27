Daniel Noboa agradece por la captura de las familiares de alias Fito y manda mensaje a Abelardo De La Espriella: “Así se trabaja”

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó este domingo la captura de dos mujeres en Sabana de Torres, en el departamento de Santander, quienes eran requeridas por las autoridades ecuatorianas a través de una circular roja de la Interpol.

Gobierno confirmó detención de la esposa y la hija de alias Fito en Santander, requeridas por las autoridades ecuatorianas por lavado de activos

Se trata de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, madre e hija, de acuerdo con De La Espriella, buscadas por la justicia ecuatoriana por lavado de activos.

Ellas son la esposa y la hija de José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito, cabecilla del narcotráfico ecuatoriano y el líder principal de la organización criminal Los Choneros, quien fue extraditado a Estados Unidos.

Tras la confirmación, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, le agradeció al mandatario colombiano por la captura de estas dos personas.

“Ellas están llamadas a juicio por lavado de activos para Los Choneros. El dinero que compra armas, paga sicarios y sostiene extorsiones. Es la estructura con la que aterrorizan a las familias ecuatorianas”, indicó.

Noboa explicó que su captura se logró gracias a “nuestra Policía y el CNI, con el apoyo del FBI y de las autoridades colombianas, que hicieron posible su captura. Ahora regresan al Ecuador a responder a los ecuatorianos”.

El presidente de Ecuador también envió un mensaje claro a su homólogo colombiano: “Así se trabaja, Abelardo: juntos y con resultados. Las capturamos en Colombia y enfrentarán a la justicia en Ecuador”.