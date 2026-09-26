Directora del ICBF responde a activista y experta en estadística que cuestionó su concepto de familia: “Supérelo”

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, protagonizó un nuevo cruce en X luego de que la activista china y experta en estadística Hanwen Zhang cuestionara su postura frente al concepto de familia.

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“¿Cambiar ‘las familias’ por ‘la familia’ va a mejorar el bienestar familiar de las familias?”, escribió Zhang. En su perfil de X, la mujer se identifica como colombiana y utiliza las banderas de Colombia y China.

Zhang es doctora en Ciencias-Estadística y se ha desempeñado como profesora de la Universidad Nacional de Colombia. También ha participado activamente en discusiones públicas a través de redes sociales.

Restrepo reaccionó al cuestionamiento con un mensaje en el que incluso mencionó la cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores de China: “Cualquiera que haya sido su misión en Colombia, considérenla cumplida. A estas alturas, parece completamente agotada. No queda nada más que sacarle. Es hora de seguir adelante. Siguiente”.

El intercambio continuó entre diferentes comentarios en X. Ante uno de los mensajes, la directora del ICBF preguntó: “¿En serio? ¿Esto es lo menos peor?”. En otra de sus respuestas fue más breve y escribió: “Supérelo”.

La situación no terminó allí, pues la experta en estadística horas después radicó un derecho de petición asegurando que el comentario de que había terminado su “misión” por parte de la directora puede llegar a generar hostigamiento y estigmatización.

La polémica por “la familia”

La discusión se produce después de que Restrepo defendiera públicamente durante esta semana la expresión “la familia es una”, planteamiento que posteriormente desarrolló en una publicación en sus redes sociales y que ha recibido todo tipo de respuestas.

La directora hizo una explicación más profunda y deferente de lo que para ella es hablar de “la familia”. Según su perspectiva, no significa, a su juicio, que exista una única manera de conformarla.

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Mencionó hogares integrados por padre y madre, madres o padres solos, parejas del mismo sexo, abuelos, tíos y personas que construyen vínculos familiares sin necesariamente compartir lazos de sangre.

“El Estado no está para escoger familias favoritas, está para protegerlas. Todas”, afirmó Restrepo, quien concluyó su reflexión señalando que existen múltiples maneras de conformarla, pero que “familia hay una. La de cada uno”.