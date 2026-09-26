La Andi, sin interlocución con el Gobierno de Abelardo De La Espriella, es inviable. Así está la puja de Bruce Mac Master

La tensión entre el Gobierno de Abelardo De La Espriella y el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, va de mal en peor. De La Espriella ordenó que ninguno de sus ministros se reúna con Mac Master y se estudia si el veto puede cubrir a la junta directiva del gremio.

Paloma Valencia le pone punto final al debate de la Andi y dice que Bruce Mac Master se debe quedar

SEMANA confirmó que De La Espriella no está dispuesto a reunirse con él bajo ninguna circunstancia. Mientras tanto, la inconformidad con Mac Master crece. Coca Cola-Femsa, Incauca, Providencia y Sucroal empezaron a marcar distancia con la Andi. Si esto sigue así, la desbandada será inminente y los industriales pagarán los platos rotos. La Andi, sin interlocución con la Casa de Nariño, es inviable.