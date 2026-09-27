Deisy Guanaro, víctima de las Farc, responde al presidente de la JEP: “Seguimos esperando verdad y justicia”

Deisy Guanaro, víctima de reclutamiento forzado de las Farc, le respondió este domingo, 27 de septiembre, al magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), quien pidió al presidente Abelardo De La Espriella que “piense en las víctimas” tras la propuesta del Gobierno de reducirle el presupuesto al tribunal en 170.000 millones de pesos.

“De qué víctimas habla, magistrado Alejandro Ramelli? Desde que nació la @JEP_Colombia, las víctimas seguimos esperando verdad, justicia. Mientras tanto, los victimarios de las Farc disfrutaron durante ocho años de curules en el Congreso y ni siquiera han entregado los bienes para reparar a sus víctimas”, señaló Guanaro en su una publicación en la red X.

Guanaro pidió a Ramelli no usar “el nombre de las víctimas para defender una institución que, para nosotros, no ha cumplido ni nos ha beneficiado en nada”. “Aquí los únicos que se han beneficiado son las Farc, hoy llamados Comunes. Soy víctima y todavía sigo esperando justicia”, sostuvo.