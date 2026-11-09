Cárcel de Yarumito le cerró las puertas a Miguel Quintero: esta es la razón por la que le negó el cupo

La Cárcel Departamental Yarumito de Varones y Anexo de Mujeres ERE le negó el ingreso a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, luego de analizar la solicitud presentada por su abogado defensor, Felipe Alzate Gómez.

Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, irá a la cárcel por escándalo de corrupción en Medellín

La decisión quedó consignada en una respuesta oficial de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia, fechada el 6 de noviembre de 2026, en la que la entidad emitió concepto desfavorable frente a la asignación de un cupo en ese establecimiento penitenciario.

El documento expone varias razones jurídicas y de seguridad para sustentar la negativa. Una de ellas tiene que ver con los delitos que le atribuyen a Miguel Andrés Quintero Calle dentro de la actuación penal identificada con el radicado 05001600024820242355900: interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, conductas contempladas en el reglamento interno de la cárcel como delitos contra la administración pública.

Sin embargo, la Gobernación hizo una precisión frente a la interpretación de estas conductas y la posibilidad de que el investigado fuera recluido en ese establecimiento por esa circunstancia.

Las autoridades del Inpec y la Policía Nacional ejecutaron la orden dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, revocando la detención domiciliaria de la que gozaba el procesado. Foto: Suministrado a SEMANA API

Según la respuesta, la naturaleza de los delitos imputados no significa automáticamente que el procesado tenga la condición de servidor público ni que las conductas investigadas hayan sido cometidas en ejercicio de funciones estatales.

“En el presente caso, de acuerdo con la información de la actuación penal, el señor Miguel Andrés Quintero Calle no ostentaba dicha condición ni habría actuado en ejercicio de funciones públicas al momento de los hechos investigados”, señala la comunicación.

Otro de los argumentos analizados por las autoridades fue el parentesco del investigado con Daniel Quintero. La defensa habría invocado ese vínculo familiar dentro de la solicitud de asignación del cupo, pero la Secretaría sostuvo que la condición de servidor público es personal y no se extiende a los familiares por razones de consanguinidad.

Por esa razón, concluyó que el parentesco con el exmandatario de Medellín no constituye un fundamento suficiente para autorizar su ingreso a la cárcel.

Las condiciones de seguridad, otro argumento de peso

La respuesta también aborda los argumentos de la defensa relacionados con las circunstancias familiares y la exposición pública del proceso, factores que, según el abogado, generarían condiciones particulares de vulnerabilidad para su representado.

Frente a ese planteamiento, la Gobernación reconoció que las condiciones de seguridad deben ser consideradas al momento de determinar el lugar de reclusión. Sin embargo, advirtió que Yarumito es un establecimiento de seguridad mínima y que sus capacidades de custodia y vigilancia deben corresponder al perfil de riesgo de las personas que pretende recibir.

“En este caso, las condiciones de seguridad expuestas no resultan compatibles con la capacidad operativa del establecimiento”, indicó la Secretaría en la comunicación dirigida al abogado defensor.

Con base en estos argumentos, la entidad tomó una decisión expresa: negar la solicitud de ingreso de Miguel Andrés Quintero Calle a la Cárcel Departamental Yarumito.

La respuesta fue firmada por el brigadier general en retiro Luis Eduardo Martínez Guzmán, secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, y revisada por el teniente en retiro Manuel Alberto Flórez Silva, director de la cárcel.

De esta manera, la Gobernación descartó la posibilidad de que Miguel Quintero fuera trasladado a ese establecimiento penitenciario, al considerar que tanto las condiciones jurídicas de su caso como las necesidades de seguridad planteadas por su defensa no justificaban ni hacían viable la asignación del cupo solicitado.