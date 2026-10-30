SEMANA revela las primeras imágenes del traslado de Miguel Quintero a la cárcel tras decisión judicial.

SEMANA conoció este viernes, 30 de octubre, las primeras imágenes y videos del traslado de Miguel Andrés Quintero Calle a la cárcel de Cómbita (Boyacá), tras la orden judicial que dispuso su medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión.

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Capturan a Miguel Quintero: es trasladado a Cómbita, Boyacá

En las fotografías y videos difundidos se observa al hermano de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, custodiado por un esquema de uniformados de la Policía Nacional y con las manos esposadas, mientras caminaba por la pista de aterrizaje para abordar una aeronave oficial.

La diligencia de traslado se concretó en cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín.

Se conocen las primeras imágenes de la captura de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, investigado por presuntos hechos de corrupción en Medellín. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/S39F64PXhx — Revista Semana (@RevistaSemana) October 31, 2026

La providencia judicial revocó la medida de casa por cárcel de la que gozaba el investigado desde el pasado 2 de octubre y ordenó su reclusión inmediata en el establecimiento penitenciario de Cómbita, definido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Las fotografías y videos captaron el instante en que el investigado abordó la aeronave institucional bajo estricta seguridad policial.

Las autoridades del Inpec y la Policía Nacional ejecutaron la orden dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, revocando la detención domiciliaria de la que gozaba el procesado. Foto: Suministrado a SEMANA API

Contexto del caso por corrupción en el AMVA y reacciones al operativo

El procedimiento registrado en los videos responde a las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por un entramado de presunta corrupción dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

El procedimiento se enmarca dentro de las investigaciones por las presuntas irregularidades y direccionamiento de contratos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Foto: Suministrado a SEMANA API

El ente acusador señala a Quintero Calle como presunto articulador del nombramiento y la remoción de funcionarios, así como de la supuesta apropiación del 15 % de un paquete contractual valorado en 17.000 millones de pesos, lo que equivaldría a 2.481 millones de pesos.

Entre los elementos probatorios figuran chats, entrevistas y la declaración de Misael Cadavid en virtud de un principio de oportunidad. La orden de reclusión se produjo en el marco de las pesquisas por presuntas comisiones en contratación pública.

Fotografías del operativo registraron el momento en que el investigado abordó una aeronave institucional bajo un estricto esquema de seguridad para su posterior reclusión en Cómbita. Foto: Suministrado a SEMANA API

La difusión de las imágenes del traslado a Boyacá generó inmediatas reacciones en el panorama político local. Por un lado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó en redes sociales que “se comienza a hacer justicia y sigue el jefe de la banda”, en referencia a las pérdidas de recursos en la ciudad.

Por su parte, el exalcalde Daniel Quintero reiteró la inocencia de su hermano a través de un mensaje publicado en la red X, en el que sostuvo que existen pruebas que demostrarían la manipulación de testimonios dentro del proceso judicial.